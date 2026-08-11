भाजपा नेता पर रंगदारी का मामला दर्ज
जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पुलवामा के भाजपा जिलाध्यक्ष शोएब गायूर के खिलाफ रंगदारी मांगने और धमकाने का मामला दर्ज किया है। ठेकेदार मोहम्मद यासीन गनी की शिकायत पर पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया। गनी ने बताया कि भाजपा नेता ने काम जारी रखने के लिए पांच लाख रुपये की रंगदारी मांगी थी।
श्रीनगर, एजेंसी। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पुलवामा के भाजपा जिलाध्यक्ष शोएब गायूर के खिलाफ रंगदारी मांगने और धमकाने के आरोप में मामला दर्ज किया है। शिकायत के बाद भाजपा ने उन्हें पार्टी के सभी पदों और जिम्मेदारियों से तत्काल निलंबित कर दिया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, सोमवार रात पुलवामा की नेवा पुलिस चौकी में ठेकेदार मोहम्मद यासीन गनी की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई। गनी ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता ने काम जारी रखने के बदले उनसे पांच लाख रुपये की रंगदारी मांगी।
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