Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बैंक में धोखाधड़ी से 72. 88 लाख ऋण निकालने पर पांच के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
Follow us on Google News
share

कोतवाली पुलिस ने एटा में एक महिला के नाम पर बैंक में फर्जी खाता खोलकर 72 लाख रुपये का ऋण लेने के मामले में पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। महिला ने कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की।

बैंक में धोखाधड़ी से 72. 88 लाख ऋण निकालने पर पांच के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज

शहर कोतवाली पुलिस ने पेट्रोल पंप की स्वामी महिला के नाम पर बैंक में फर्जी तरीके से खाता खुलवाकर ऋण निकालने के मामले में तत्कालीन बैंक प्रबंधक, फील्ड आफीसर समेत पांच लोगों के विरुद्ध कोर्ट के आदेश में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई करेगी। पुलिस के अनुसार एटा की रहने वाली महिंद्रा वर्मन ने सीएजेएम कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र में कहा है कि उनका कासगंज एटा मार्ग पर श्री विनायक फिलिंग स्टेशन के नाम से पेट्रोल पंप है। इस पेट्रोल पंप पर एटा के मोहल्ला आंबेडकर निवासी हेमंत कुमार प्रबंधक के रूप में कार्य करता था।

हेमंत व अंकित ने कासगंज की आईसीआईसीआई बैंक में फर्जी तरीके से बचत खाता खुलवाया। इस खाते में अंकित ने अपना मोबाइल नंबर डलवा दिया। प्रार्थिया कभी भी बैंक की शाखा में खाता खुलवाने के लिए नहीं गई। हेमंत आदि ने इस बचत खाता पर 72 लाख 88 हजार रुपए का ऋण भी निकाल लिया। प्रार्थियों को ऋण की जानकारी उस समय हुई। जब बैंक का कर्मचारी ऋण चुकता करने के लिए उनके घर पहुंचा। प्रार्थिया की शिकायत पर हेमंत व अंकित ने दो किश्तों में 20 लाख रुपए का ऋण बैंक खाता में जमा कर दिया। ऋण की शेष धनराशि 45 दिन के अंदर जमा करने की बात कही। जब आरोपियों ने शेष ऋण जमा नहीं किया तो उसने पुलिस अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। जिसके बाद महिंद्रा वर्मन में कासगंज की सीजेएम कोर्ट में प्रार्थन पत्र देकर रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की। सीजेएम कोर्ट ने इस मामले में हेमंत कुमार, अंकित, राजवीर, तत्कालीन शाखा प्रबंधक और तत्कालीन फील्ड ऑफीसर के विरुद्ध धोखाधड़ी आदि सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। सीजेएम कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Agra Latest News Bank Loan अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।