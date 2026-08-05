बैंक में धोखाधड़ी से 72. 88 लाख ऋण निकालने पर पांच के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज

शहर कोतवाली पुलिस ने पेट्रोल पंप की स्वामी महिला के नाम पर बैंक में फर्जी तरीके से खाता खुलवाकर ऋण निकालने के मामले में तत्कालीन बैंक प्रबंधक, फील्ड आफीसर समेत पांच लोगों के विरुद्ध कोर्ट के आदेश में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई करेगी। पुलिस के अनुसार एटा की रहने वाली महिंद्रा वर्मन ने सीएजेएम कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र में कहा है कि उनका कासगंज एटा मार्ग पर श्री विनायक फिलिंग स्टेशन के नाम से पेट्रोल पंप है। इस पेट्रोल पंप पर एटा के मोहल्ला आंबेडकर निवासी हेमंत कुमार प्रबंधक के रूप में कार्य करता था।

हेमंत व अंकित ने कासगंज की आईसीआईसीआई बैंक में फर्जी तरीके से बचत खाता खुलवाया। इस खाते में अंकित ने अपना मोबाइल नंबर डलवा दिया। प्रार्थिया कभी भी बैंक की शाखा में खाता खुलवाने के लिए नहीं गई। हेमंत आदि ने इस बचत खाता पर 72 लाख 88 हजार रुपए का ऋण भी निकाल लिया। प्रार्थियों को ऋण की जानकारी उस समय हुई। जब बैंक का कर्मचारी ऋण चुकता करने के लिए उनके घर पहुंचा। प्रार्थिया की शिकायत पर हेमंत व अंकित ने दो किश्तों में 20 लाख रुपए का ऋण बैंक खाता में जमा कर दिया। ऋण की शेष धनराशि 45 दिन के अंदर जमा करने की बात कही। जब आरोपियों ने शेष ऋण जमा नहीं किया तो उसने पुलिस अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। जिसके बाद महिंद्रा वर्मन में कासगंज की सीजेएम कोर्ट में प्रार्थन पत्र देकर रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की। सीजेएम कोर्ट ने इस मामले में हेमंत कुमार, अंकित, राजवीर, तत्कालीन शाखा प्रबंधक और तत्कालीन फील्ड ऑफीसर के विरुद्ध धोखाधड़ी आदि सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। सीजेएम कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।