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पथराव और तोड़फोड़ मामलें में 156 लोगों पर केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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मुंगराबादशाहपुर के पूरा मधु भीखपुर गांव में एक परिवार के घर पर पथराव और तोड़फोड़ की घटना हुई। आरोप है कि सुबह हुई कहासुनी का बदला लेने के लिए लोग लाठी और पत्थर लेकर आए। पुलिस ने छह नामजद और 150 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है।

पथराव और तोड़फोड़ मामलें में 156 लोगों पर केस दर्ज

मुंगराबादशाहपुर। थाना क्षेत्र के पूरा मधु भीखपुर गांव में एक परिवार के घर पर पथराव, तोड़फोड़ और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने छह नामजद समेत 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। गांव निवासी राकेश पांडेय की तहरीर के अनुसार सोमवार शाम करीब छह बजे, सुबह हुई कहासुनी का बदला लेने के उद्देश्य से बड़ी संख्या में लोग लाठी-डंडे और पत्थर लेकर उनके घर पहुंच गए। आरोप है कि आरोपियों ने गाली-गलौज, पथराव और दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया, जिससे परिवार के लोग घर में छिप गए। पुलिस ने राजेश बिंद, शोभनाथ बिंद, विकास, नागेश, आशीष बिंद और फूलचंद बिंद समेत 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

थाना प्रभारी अश्विनी दूबे ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

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