सुरक्षा व्यवस्था का एसपी ने लिया जायजा, रूट लाइन में जवानों को सतर्क रहने का निर्देश

देवघर में श्रावणी मेले की दूसरी सोमवारी के लिए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है। एसपी प्रवीण पुष्कर ने कांवरिया रूट से लेकर बाबा बैद्यनाथ मंदिर परिसर तक सुरक्षा की निगरानी की और श्रद्धालुओं की सुरक्षित जलार्पण व्यवस्था के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। भीड़ नियंत्रण के लिए सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

देवघर, प्रतिनिधि। राजकीय श्रावणी मेला की दूसरी सोमवारी को लेकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता कर दिया है। संभावित अत्यधिक भीड़ को देखते हुए एसपी प्रवीण पुष्कर ने रविवार को कांवरिया रूट लाइन से लेकर बाबा बैद्यनाथ मंदिर परिसर तक सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रूट लाइन में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों और जवानों की तैनाती का जायजा लिया तथा श्रद्धालुओं के सुगम एवं सुरक्षित जलार्पण को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। एसपी ने निरीक्षण के दौरान रूट लाइन में श्रद्धालुओं की आवाजाही, कतार व्यवस्था और भीड़ की स्थिति को देखा।

सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण उन्होंने ड्यूटी में तैनात पुलिस पदाधिकारियों और जवानों को अपने निर्धारित स्थान पर मुस्तैदी से तैनात रहने को कहा। साथ ही भीड़ बढ़ने की स्थिति में तत्काल समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसके बाद एसपी ने बाबा बैद्यनाथ मंदिर परिसर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का स्वयं जायजा लिया। उन्होंने श्रद्धालुओं के जलार्पण की व्यवस्था, कतार प्रबंधन और मंदिर परिसर में मौजूद भीड़ की स्थिति की जानकारी ली। संबंधित पुलिस पदाधिकारियों से व्यवस्था के संबंध में जानकारी लेने के बाद उन्होंने आवश्यक सुधार को लेकर निर्देश भी दिए।

श्रद्धालुओं की सुरक्षा एसपी ने कहा कि दूसरी सोमवारी को बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के देवघर पहुंचने की संभावना है। ऐसे में पुलिस बल को सामान्य दिनों की अपेक्षा अधिक सतर्कता के साथ ड्यूटी करनी होगी। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि श्रद्धालुओं की कतार कहीं भी अनावश्यक रूप से न रुके और कांवरियों का आवागमन निर्धारित रूट के अनुसार सुचारु रूप से जारी रहे। भीड़ नियंत्रण को लेकर संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया गया। कहा गया कि किसी भी स्थान पर भीड़ का दबाव बढ़ने, रास्ते में अवरोध उत्पन्न होने या किसी श्रद्धालु को परेशानी होने की स्थिति में तत्काल कार्रवाई करें। आपात स्थिति से निपटने के लिए आपसी समन्वय बनाए रखने पर भी जोर दिया गया।

सहयोगात्मक व्यवहार एसपी ने ड्यूटी पर तैनात जवानों को श्रद्धालुओं के साथ सहयोगात्मक व्यवहार करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि श्रावणी मेला में सुरक्षा के साथ श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना भी पुलिस की प्राथमिकता है। दूसरी सोमवारी पर विधि-व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और सुरक्षित जलार्पण को लेकर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। ओपी का भी निरीक्षण करते हुए कहा कि अगर किसी प्रकार की लापरवाही की शिकायत मिलती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा।