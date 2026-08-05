शिवालयों पर कांवड़ियों के वस्त्रों में तैनात रहेगा पुलिस बल
आगामी शिवरात्रि पर्व के लिए पुलिस ने शिवालयों और धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है। श्रद्धालुओं की भव्य भीड़ को देखते हुए मंदिरों के आसपास पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। महिला और पुरुष पुलिसकर्मी अलग-अलग ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
आगामी शिवरात्रि पर्व को लेकर पुलिस ने शिवालयों और प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिरों के आसपास पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। वहीं, सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखने के लिए सादे कपड़ों में भी पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। थानाध्यक्ष रितेश कुमार ने बताया कि नगर के सभी प्रमुख शिवालयों पर महिला और पुरुष पुलिसकर्मियों की अलग-अलग ड्यूटी लगाई जाएगी। भीड़ को नियंत्रित करने के साथ ही मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में भोले के वस्त्रों में पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। शिवरात्रि पर भारी तादाद में श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए सुबह से ही मंदिरों में पहुंचते हैं।
ऐसे में पुलिस ने भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की तैयारी की है। क्षेत्राधिकारी रामकरण सिंह ने पुलिसकर्मियों को श्रद्धालुओं के साथ सहयोगात्मक व्यवहार करने और किसी भी स्थिति में सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं।ड्रोन से रहेगी नजरमंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए कुछ पुलिसकर्मियों को सादे कपड़ों में भी तैनात किया जाएगा। ये पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं के बीच रहकर संदिग्ध गतिविधियों पर ड्रोन से नजर रखेंगे। इसके अलावा प्रमुख स्थानों पर लगातार निगरानी की जाएगी।
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