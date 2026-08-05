Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

शिवालयों पर कांवड़ियों के वस्त्रों में तैनात रहेगा पुलिस बल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
Follow us on Google News
share

आगामी शिवरात्रि पर्व के लिए पुलिस ने शिवालयों और धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है। श्रद्धालुओं की भव्य भीड़ को देखते हुए मंदिरों के आसपास पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। महिला और पुरुष पुलिसकर्मी अलग-अलग ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

शिवालयों पर कांवड़ियों के वस्त्रों में तैनात रहेगा पुलिस बल

आगामी शिवरात्रि पर्व को लेकर पुलिस ने शिवालयों और प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिरों के आसपास पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। वहीं, सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखने के लिए सादे कपड़ों में भी पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। थानाध्यक्ष रितेश कुमार ने बताया कि नगर के सभी प्रमुख शिवालयों पर महिला और पुरुष पुलिसकर्मियों की अलग-अलग ड्यूटी लगाई जाएगी। भीड़ को नियंत्रित करने के साथ ही मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में भोले के वस्त्रों में पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। शिवरात्रि पर भारी तादाद में श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए सुबह से ही मंदिरों में पहुंचते हैं।

ऐसे में पुलिस ने भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की तैयारी की है। क्षेत्राधिकारी रामकरण सिंह ने पुलिसकर्मियों को श्रद्धालुओं के साथ सहयोगात्मक व्यवहार करने और किसी भी स्थिति में सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं।ड्रोन से रहेगी नजरमंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए कुछ पुलिसकर्मियों को सादे कपड़ों में भी तैनात किया जाएगा। ये पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं के बीच रहकर संदिग्ध गतिविधियों पर ड्रोन से नजर रखेंगे। इसके अलावा प्रमुख स्थानों पर लगातार निगरानी की जाएगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bulandsehar Latest News Bulandsehar News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।