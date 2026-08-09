कांवर यात्रा के लिए 48 घंटे के लिए चार पहिया वाहनों की ‘नो एंट्री’

मुंगराबादशाहपुर, हिन्दुस्तान संवाद। सावन तेरस पर सुजानगंज के ऐतिहासिक गौरीशंकर धाम में होने वाले जलाभिषेक को लेकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। प्रयागराज से गंगाजल लेकर गौरीशंकर धाम पहुंचने वाले लाखों कांवरियों की भीड़ को देखते हुए इस बार सुरक्षा व्यवस्था कई स्तरों पर की गई है। तीन थानों की पुलिस के साथ 15 उप निरीक्षक, 50 आरक्षी और पांच यातायात पुलिसकर्मी मोर्चा संभालेंगे। भीड़ के बीच संदिग्धों पर नजर रखने के लिए पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में भी तैनात रहेंगे। रविवार की सुबह से मंगलवार की सुबह करीब 48 घंटे तक चार पहिया वाहनों के लिए नो एंट्री रहेगी।

क्षेत्राधिकारी मछलीशहर प्रतिमा वर्मा ने मुंगराबादशाहपुर से सुजानगंज तक कांवर यात्रा मार्ग का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने संवेदनशील स्थानों को चिह्नित करते हुए सड़क किनारे अतिक्रमण हटाने, विद्युत खंभों पर सुरक्षा के लिए पन्नी लगवाने और कांवड़ शिविरों को मुख्य सड़क से पर्याप्त दूरी पर लगाने के निर्देश दिए। प्रयागराज सीमा के पांडेपुर और प्रतापगढ़ सीमा के ईटहरा क्षेत्र का भी निरीक्षण किया। दोनों सीमाओं पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। सीमा से सटे गांवों में संदिग्ध गतिविधियों, नशीले पदार्थों की बिक्री और अन्य अवैध गतिविधियों पर पुलिस विशेष नजर रखेगी।कांवड़ यात्रा के दौरान भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस ने भीड़ के भीतर निगरानी की रणनीति बनाई है। संवेदनशील और अतिसंवेदनशील स्थानों पर सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। नशाखोरी, छेड़छाड़, हुड़दंग या माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी।