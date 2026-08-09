Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कांवर यात्रा के लिए 48 घंटे के लिए चार पहिया वाहनों की ‘नो एंट्री’

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
Follow us on Google News
share

सावन तेरस पर सुजानगंज के गौरीशंकर धाम में जलाभिषेक के लिए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप दिया है। लाखों कांवरियों की भीड़ को देखते हुए तैनाती की गई है, जिसमें तीन थानों की पुलिस शामिल है। चार पहिया वाहनों के लिए नो एंट्री रहेगी और संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।

कांवर यात्रा के लिए 48 घंटे के लिए चार पहिया वाहनों की ‘नो एंट्री’

मुंगराबादशाहपुर, हिन्दुस्तान संवाद। सावन तेरस पर सुजानगंज के ऐतिहासिक गौरीशंकर धाम में होने वाले जलाभिषेक को लेकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। प्रयागराज से गंगाजल लेकर गौरीशंकर धाम पहुंचने वाले लाखों कांवरियों की भीड़ को देखते हुए इस बार सुरक्षा व्यवस्था कई स्तरों पर की गई है। तीन थानों की पुलिस के साथ 15 उप निरीक्षक, 50 आरक्षी और पांच यातायात पुलिसकर्मी मोर्चा संभालेंगे। भीड़ के बीच संदिग्धों पर नजर रखने के लिए पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में भी तैनात रहेंगे। रविवार की सुबह से मंगलवार की सुबह करीब 48 घंटे तक चार पहिया वाहनों के लिए नो एंट्री रहेगी।

ये भी पढ़ें:श्रावणी मेला : महेंद्रनाथ धाम के लिए विशेष यातायात व्यवस्था लागू

क्षेत्राधिकारी मछलीशहर प्रतिमा वर्मा ने मुंगराबादशाहपुर से सुजानगंज तक कांवर यात्रा मार्ग का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने संवेदनशील स्थानों को चिह्नित करते हुए सड़क किनारे अतिक्रमण हटाने, विद्युत खंभों पर सुरक्षा के लिए पन्नी लगवाने और कांवड़ शिविरों को मुख्य सड़क से पर्याप्त दूरी पर लगाने के निर्देश दिए। प्रयागराज सीमा के पांडेपुर और प्रतापगढ़ सीमा के ईटहरा क्षेत्र का भी निरीक्षण किया। दोनों सीमाओं पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। सीमा से सटे गांवों में संदिग्ध गतिविधियों, नशीले पदार्थों की बिक्री और अन्य अवैध गतिविधियों पर पुलिस विशेष नजर रखेगी।कांवड़ यात्रा के दौरान भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस ने भीड़ के भीतर निगरानी की रणनीति बनाई है। संवेदनशील और अतिसंवेदनशील स्थानों पर सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। नशाखोरी, छेड़छाड़, हुड़दंग या माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kanwar Yatra Crime News Jaunpur Latest News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।