Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कांवड़ियों से अभद्रता पर जमकर हंगामा, पुलिस ने संभाला मोर्चा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
Follow us on Google News
share

खैर क्षेत्र में कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों के साथ गाली-गलौज की घटना हुई। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया और शिव भक्तों को सुरक्षित रवाना किया। ट्रक चालक द्वारा अभद्रता की सूचना पर पुलिस ने जांच की लेकिन आरोपियों का पता नहीं चला। सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया है।

कांवड़ियों से अभद्रता पर जमकर हंगामा, पुलिस ने संभाला मोर्चा

खैर क्षेत्र में पुलिस ने खंगाले सीसीटीवी कैमरे, शिवभक्तों को सुरक्षा के बीच गंतव्य की ओर रवाना किया n ट्रक चालक ने की कांवड़ियो के साथ गाली-गलौज

ये भी पढ़ें:Gangapar News: कांवर यात्रा को लेकर पुलिस सतर्क, मार्ग की सफाई नहीं

घटना की जानकारी

n पुलिस ने समझाकर किया मामले को शांत

ये भी पढ़ें:कांवड़ यात्रा: जनपद में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

खैर, संवाददाता। सावन में कांवड़ यात्रा के दौरान शनिवार को खैर क्षेत्र में शिवभक्तों से अभद्रता और गाली-गलौज की सूचना से हड़कंप मच गया। अभद्रता की जानकारी मिलते ही मार्ग से गुजर रहे कई शिवभक्त एकत्रित हो गए और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए शिवभक्तों को समझाकर शांत कराया और सुरक्षा के बीच गंतव्य की ओर रवाना किया।

पुलिस की कार्रवाई

शनिवार को अलीगढ़ की ओर से कांवड़ लेकर शिवभक्तों के कई जत्थे खैर से होकर गुजर रहे थे। आरोप है कि यात्रा के दौरान एक ट्रक चालक ने कांवड़ियों के साथ अभद्रता और गाली-गलौज की। इसके बाद कुछ लोगों द्वारा भी कांवड़ियों को रोककर अभद्रता किए जाने की बात सामने आई। सूचना पर बड़ी संख्या में शिवभक्त मौके पर एकत्रित हो गए।

मामले की जानकारी मिलते ही इंस्पेक्टर खैर संजीव कुमार और कस्बा चौकी प्रभारी अभिषेक कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और आरोपियों की तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल सका। बाद में पुलिस ने शिवभक्तों को समझाकर शांत कराया तथा पुलिस सुरक्षा में उन्हें गंतव्य की ओर रवाना किया। इंस्पेक्टर खैर संजीव कुमार ने बताया कि कांवड़ियों के साथ अभद्रता की सूचना मिली थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की और स्थिति को नियंत्रित कर शिवभक्तों को सुरक्षित रवाना कर दिया। कांवड़ यात्रा को लेकर मार्ग पर निगरानी बढ़ा दी गई है।

सुरक्षा व्यवस्थाएँ

सतर्कता के मद्देनजर चप्पे-चप्पे पर पुलिस का पहरा

खैर। कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित संपन्न कराने के लिए खैर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी है। शिवभक्तों की सेवा, सहायता और सुरक्षा के लिए अलीगढ़ रोड से लेकर जट्टारी रोड तक विशेष इंतजाम किए गए हैं। थाना क्षेत्र की सीमा के भीतर कई संवेदनशील और प्रमुख स्थानों पर पुलिस पिकेट तैनात की गई हैं, ताकि कांवड़ियों को मार्ग में किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। क्षेत्राधिकारी (सीओ) खैर अभिषेक पटेल के निर्देशन में पुलिस टीमें लगातार कांवड़ मार्गों पर गश्त कर रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए हलका पला, जरारा, कस्बा चौकी और सोफा चौकी के पुलिसकर्मियों को विशेष रूप से मुस्तैद किया गया है। इसके साथ ही, इंस्पेक्टर खैर संजीव कुमार और एसएसआई ऋषिपाल सिंह कसाना खुद भारी पुलिस बल के साथ कांवड़ यात्रा मार्ग पर पल-पल की निगरानी रख रहे हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कांवड़ यात्रा के दौरान क्या हुआ?
कांवड़ यात्रा के दौरान शिवभक्तों के साथ गाली-गलौज की घटना हुई और पुलिस को स्थिति को संभालना पड़ा।
ये भी पढ़ें:कांवड़ यात्रा में व्यवस्थाओं और सुविधाओं से शिवभक्त संतुष्ट
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kanwar Yatra Khair Aligarh News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।