कांवड़ियों से अभद्रता पर जमकर हंगामा, पुलिस ने संभाला मोर्चा

खैर क्षेत्र में कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों के साथ गाली-गलौज की घटना हुई। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया और शिव भक्तों को सुरक्षित रवाना किया। ट्रक चालक द्वारा अभद्रता की सूचना पर पुलिस ने जांच की लेकिन आरोपियों का पता नहीं चला। सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया है।

खैर क्षेत्र में पुलिस ने खंगाले सीसीटीवी कैमरे, शिवभक्तों को सुरक्षा के बीच गंतव्य की ओर रवाना किया n ट्रक चालक ने की कांवड़ियो के साथ गाली-गलौज

घटना की जानकारी n पुलिस ने समझाकर किया मामले को शांत

खैर, संवाददाता। सावन में कांवड़ यात्रा के दौरान शनिवार को खैर क्षेत्र में शिवभक्तों से अभद्रता और गाली-गलौज की सूचना से हड़कंप मच गया। अभद्रता की जानकारी मिलते ही मार्ग से गुजर रहे कई शिवभक्त एकत्रित हो गए और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए शिवभक्तों को समझाकर शांत कराया और सुरक्षा के बीच गंतव्य की ओर रवाना किया।

पुलिस की कार्रवाई शनिवार को अलीगढ़ की ओर से कांवड़ लेकर शिवभक्तों के कई जत्थे खैर से होकर गुजर रहे थे। आरोप है कि यात्रा के दौरान एक ट्रक चालक ने कांवड़ियों के साथ अभद्रता और गाली-गलौज की। इसके बाद कुछ लोगों द्वारा भी कांवड़ियों को रोककर अभद्रता किए जाने की बात सामने आई। सूचना पर बड़ी संख्या में शिवभक्त मौके पर एकत्रित हो गए।

मामले की जानकारी मिलते ही इंस्पेक्टर खैर संजीव कुमार और कस्बा चौकी प्रभारी अभिषेक कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और आरोपियों की तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल सका। बाद में पुलिस ने शिवभक्तों को समझाकर शांत कराया तथा पुलिस सुरक्षा में उन्हें गंतव्य की ओर रवाना किया। इंस्पेक्टर खैर संजीव कुमार ने बताया कि कांवड़ियों के साथ अभद्रता की सूचना मिली थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की और स्थिति को नियंत्रित कर शिवभक्तों को सुरक्षित रवाना कर दिया। कांवड़ यात्रा को लेकर मार्ग पर निगरानी बढ़ा दी गई है।

सुरक्षा व्यवस्थाएँ सतर्कता के मद्देनजर चप्पे-चप्पे पर पुलिस का पहरा

खैर। कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित संपन्न कराने के लिए खैर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी है। शिवभक्तों की सेवा, सहायता और सुरक्षा के लिए अलीगढ़ रोड से लेकर जट्टारी रोड तक विशेष इंतजाम किए गए हैं। थाना क्षेत्र की सीमा के भीतर कई संवेदनशील और प्रमुख स्थानों पर पुलिस पिकेट तैनात की गई हैं, ताकि कांवड़ियों को मार्ग में किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। क्षेत्राधिकारी (सीओ) खैर अभिषेक पटेल के निर्देशन में पुलिस टीमें लगातार कांवड़ मार्गों पर गश्त कर रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए हलका पला, जरारा, कस्बा चौकी और सोफा चौकी के पुलिसकर्मियों को विशेष रूप से मुस्तैद किया गया है। इसके साथ ही, इंस्पेक्टर खैर संजीव कुमार और एसएसआई ऋषिपाल सिंह कसाना खुद भारी पुलिस बल के साथ कांवड़ यात्रा मार्ग पर पल-पल की निगरानी रख रहे हैं।