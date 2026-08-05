Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पुलिस और बदमाशों के बीच चली गोली, तीन शातिर घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
Follow us on Google News
share

फतेहपुर में पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी की। मुठभेड़ में तीन बदमाश घायल हुए और बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इनमें से एक पर 25 हजार रुपये का इनाम था। आरोपी संगठित गिरोह चलाते थे और राहगीरों को नशीली दवा के माध्यम से लूटते थे।

पुलिस और बदमाशों के बीच चली गोली, तीन शातिर घायल
पुलिस और बदमाशों के बीच चली गोली, तीन शातिर घायल

फतेहपुर। कल्यानपुर, औंग, जहानाबाद और चांदपुर पुलिस टीम ने बदमाशों की मंगलवार रात घेराबंदी कर दी। दो स्थानों में भोर पहर अलग-अलग हुई पुलिस से मुठभेड़ में तीन शातिर बदमाश पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैरों में गोली लगने से घायल हो गए। तीनों को पुलिस ने हिरासत में लेते हुए अस्पताल पहुंचाया। बुधवार शाम इलाज बाद तीनों को कोर्ट में पेश किया गया जहां से जेल भेजने की कार्रवाई पूरी हुई। शातिर जहरखुरानी, लूट, चोरी और नकबजनी के मामलों में वांछित चल रहे थे। एक बदमाश के ऊपर 25 हजार का इनाम भी घोषित था। 25 हजार का इनामी जहरखुरान गिरफ्तार

ये भी पढ़ें:25 हजार का इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल

पुलिस टीम की कार्रवाई

फतेहपुर। कल्यानपुर और औंग थाना पुलिस टीम 25 हजार रुपये के इनामी बदमाश मोहम्मद फिरोज निवासी सालेपुर, थाना करारी, कौशांबी की तलाश में जुटी थी। पुलिस टीम को सूचना मिली कि जहानाबाद-चौडगरा मार्ग पर निर्माणाधीन नहर पुलिया के पास फिरोज किसी वारदात की फिराक में मौजूद है। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की। खुद को चारों ओर से घिरा देख आरोपी ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें गोली आरोपी के दाहिने पैर में लगी। घायल होने के बाद उसे मौके से गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज समेत आसपास के लिए जिलों में 17 से अधिक मुकदमें दर्ज है।

गिरोह की गतिविधियाँ

नशीला दवा मिली बिस्कुट खिलाते थे

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह साथियों के साथ मिलकर संगठित गिरोह चलाता था। सदस्य राहगीरों और यात्रियों को वाहन में सवारी के बहाने बैठाते, फिर विश्वास में लेकर उन्हें नशीली दवा मिली बिस्कुट या अन्य खाद्य सामग्री खिला देते थे। बेहोश होने पर उनके मोबाइल फोन, नकदी और कीमती सामान लूटकर उन्हें सुनसान स्थान पर छोड़कर फरार हो जाते थे। लूट का सामान और नकदी गिरोह के सदस्य आपस में बांट लेते थे।

दूसरी मुठभेड़

दो शातिर बदमाश पुलिस की गोली से घायल

चांदपुर और जहानाबाद थाना पुलिस ने बुधवार भोर पहर चांदपुर थाना के मदरी नहर पुलिया के पास हुई मुठभेड़ में चोरी की कई वारदातों में वांछित दो शातिर आरोपितों को गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनके तीन साथियों को घेराबंदी कर दबोच लिया। घायल आरोपितों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस के अनुसार, मदरी नहर पुलिया के पास संदिग्ध बाइक सवारों को रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में शशांक उर्फ रतन पटेल उर्फ गोलू निवासी श्यामखेड़ा, थाना कल्यानपुर के दाहिने पैर तथा छोटेलाल उर्फ छोटू कोरी उर्फ रविशंकर निवासी जरारा, थाना बकेवर के बाएं पैर में गोली लग गई। दोनों को मौके से गिरफ्तार कर जिला अस्पताल भेजा गया। मुठभेड़ के दौरान भागने का प्रयास कर रहे शैलेंद्र उर्फ दीपू ठोकिया निवासी न्योरी जलालपुर थाना जहानाबाद, प्रियांशू कोरी उर्फ बजरंगी निवासी बहरौली बिंदकी और लवकुश निवासी मवईया थाना कल्यानपुर को पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया।

चोरी की आदत

चोरी के बाद ही आती थी नींद

आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि प्रतिदिन चोरी करने की आदत थी। जब तक वह चोरी की घटना को अंजाम नहीं दे देते थे, तब तक उन्हें नींद नहीं आती है। दिन में इधर उधर जानकारी करते थे, शाम ढलते ही किसी की केबिल, मंदिर का घंटा, दानपत्र, मोटर आदि चोरी की घटना को अंजाम देते थे। चोरी करने के बाद ही आराम से सोते थे।

पुलिस की सफलता

कोट...

पुलिस टीमों ने शातिरों को पकड़ने में सफलता पाई है। मुठभेड़ में घायल तीनों शातिर बदमाश हैं। इनके खिलाफ दर्जनों मुकदमें दर्ज हैं। जहानाबाद थाना क्षेत्र में मंदिर में चोरी हुई थी उसकी दान पेटिका और उसके जो घंटे बरामद हुए हैं। पुलिस टीम को 25 हजार नगद इनाम दिया जाएगा।

अभिमन्यु मांगलिक, एसपी

सामान्य प्रश्न

पुलिस ने कैसे बदमाशों को पकड़ा?
पुलिस ने दो स्थानों पर घेराबंदी की और मुठभेड़ के दौरान बदमाशों को गिरफ्तार किया।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Crime News Fatehpur News Fatehpur Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।