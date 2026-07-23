Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गोकशी के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़, पैर में लगी गोली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
Follow us on Google News
share

गोकशी के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ने गई थी। आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने फायरिंग की, जिससे आरोपी के पैर में गोली लगी। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती किया गया है और उससे गोकशी में प्रयुक्त औजार बरामद हुए हैं।

गोकशी के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़, पैर में लगी गोली

गोकशी के मामले में गिरफ्तार आरोपी से बरामदगी कराने गई सरधना पुलिस की गुरुवार को मुठभेड़ हो गई। पुलिस के अनुसार आरोपी ने ईख के खेत में छिपाकर रखा तमंचा निकालकर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के दाहिने पैर में गोली लग गई। घायल आरोपी को उपचार के लिए सीएचसी सरधना में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार गोकशी के मुकदमे में गिरफ्तार उजैफा पुत्र अनीस उर्फ गोला निवासी ग्राम रुहासा (दौराला), हाल निवासी फतेउल्लापुर (लोहियानगर), को घटना में प्रयुक्त औजारों की बरामदगी के लिए उसके बताए स्थान पर ले जाया गया था।

ये भी पढ़ें:Fatehpur News: दो गोकश पुलिस मुठभेड़ में घायल, गिरफ्तार

इसी दौरान उसने ईख के खेत में छिपाकर रखा 12 बोर का तमंचा निकालकर पुलिस टीम पर जानलेवा फायर कर दिया। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लग गई। मौके से उसे गिरफ्तार कर उपचार के लिए सीएचसी सरधना भेजा गया। आरोपी की निशानदेही पर गोकशी में प्रयुक्त गंडासा, रस्सा सहित अन्य औजार, तमंचा बरामद किया गया।। थाना प्रभारी निरीक्षक दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपी उजैफा के खिलाफ मेरठ जनपद के विभिन्न थानों में गौवध अधिनियम और आयुध अधिनियम से संबंधित कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Meerut Latest News Meerut News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।