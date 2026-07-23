गोकशी के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़, पैर में लगी गोली
गोकशी के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ने गई थी। आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने फायरिंग की, जिससे आरोपी के पैर में गोली लगी। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती किया गया है और उससे गोकशी में प्रयुक्त औजार बरामद हुए हैं।
गोकशी के मामले में गिरफ्तार आरोपी से बरामदगी कराने गई सरधना पुलिस की गुरुवार को मुठभेड़ हो गई। पुलिस के अनुसार आरोपी ने ईख के खेत में छिपाकर रखा तमंचा निकालकर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के दाहिने पैर में गोली लग गई। घायल आरोपी को उपचार के लिए सीएचसी सरधना में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार गोकशी के मुकदमे में गिरफ्तार उजैफा पुत्र अनीस उर्फ गोला निवासी ग्राम रुहासा (दौराला), हाल निवासी फतेउल्लापुर (लोहियानगर), को घटना में प्रयुक्त औजारों की बरामदगी के लिए उसके बताए स्थान पर ले जाया गया था।
इसी दौरान उसने ईख के खेत में छिपाकर रखा 12 बोर का तमंचा निकालकर पुलिस टीम पर जानलेवा फायर कर दिया। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लग गई। मौके से उसे गिरफ्तार कर उपचार के लिए सीएचसी सरधना भेजा गया। आरोपी की निशानदेही पर गोकशी में प्रयुक्त गंडासा, रस्सा सहित अन्य औजार, तमंचा बरामद किया गया।। थाना प्रभारी निरीक्षक दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपी उजैफा के खिलाफ मेरठ जनपद के विभिन्न थानों में गौवध अधिनियम और आयुध अधिनियम से संबंधित कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं।
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