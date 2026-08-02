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हत्याकांड की जांच भरथना के क्राइम इंस्पेक्टर करेंगे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
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बकेवर में चचेरे भाई की हत्या के मुख्य आरोपी रामकुमार के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। हत्या के बाद फरार आरोपी को पुलिस ने दो घंटे में पकड़ लिया। मुठभेड़ में आरोपी को गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर अस्पताल भेजा गया। केस की जांच भरथना कोतवाली के इंस्पेक्टर अपराध करेंगे।

हत्याकांड की जांच भरथना के क्राइम इंस्पेक्टर करेंगे

बकेवर। चचेरे भाई की हत्या करने के मामले के मुख्य आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ के मामले की विवेचना भरथना कोतवाली के इंस्पेक्टर अपराध करेंगे। विवेचक इंस्पेक्टर अपराध ने मामले की से संबंधित दस्तावेजों को ग्रहण कर लिया है। बकेवर थाना क्षेत्र के ग्राम चिकनी में पिछली 28 जुलाई को चचेरे भाई ने अपने ताऊ के बेटे विनय शर्मा उर्फ वकील की दीवाल और दीवाल की जगह को लेकर कुल्हाड़ी से हमला कर दिनदहाड़े हत्या कर दी थी सुबह हल्का विवाद होने के बाद घर के बाहर ही आरोपी चचेरे भाई रामकुमार ने गर्दन पर हमला कर दिया था। घटना के बाद मुख्य आरोपी मौके से फरार हो गया था।घटना

के बाद पुलिस ने 2 घंटे के भीतर ही फरार आरोपी को खोज निकाला था खोजने के दौरान ही फरार आरोपी ने पुलिस पर तमंचे से फायर कर दिए थे इस दौरान पुलिस और हत्या के मुख्य आरोपी राम कुमार के साथ घटना स्थल से करीब तीन किमी दूर नगला बरी के पास पुलिस से मुठभेड़ हो गई थी जिसमें पुलिस की दो गोलियां आरोपी के दोनों पैरों में लगी थी। गोली लगने से घायल हत्यारोपी को पुलिस ने दबोच लिया था। हत्यारोपी को पुलिस ने अस्पताल भिजवाया था। इस संबंध में थानाध्यक्ष बकेवर विपिन कुमार मलिक ने मामले के मुख्य हत्याआरोपी के विरुद्ध पुलिस मुठभेड़ का मामला बकेवर थाना में दर्ज कराया गया था। पुलिस मुठभेड़ में पकड़े गए मुख्य हत्यारोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया था। हत्यारोपी के विरुद्ध दर्ज कराये गए मुठभेड़ के मामले की विवेचना भरथना कोतवाली के इंस्पेक्टर अपराध अरिमर्दन सिंह को सौंप गई है।भरथना थाने के इंस्पेक्टर अपराध और अरिमर्दन सिंह पुलिस हत्यारोपी के साथ हुई मुठभेड़ के मामले की विवेचना करेंगे।

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