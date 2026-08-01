Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पुलिस मुठभेड़ में दो बदमाश गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
Follow us on Google News
share

खुटहन में पुलिस की वाहन चेकिंग के दौरान बाइक सवार बदमाशों से मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि उसके साथी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उनके पास से हथियार और बाइक बरामद की। घायल बदमाश को अस्पताल भेजा गया है, जहां उसकी स्थिति गंभीर है।

पुलिस मुठभेड़ में दो बदमाश गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली

खुटहन, हिन्दुस्तान संवाद। सुइथाखुर्द नहर पुलिया के पास शुक्रवार देर रात वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक अंतरजनपदीय बदमाश के पैर में गोली लग गई, जबकि उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने दोनों के कब्जे से एक देसी तमंचा, एक खोखा, एक कारतूस और एक बाइक बरामद करने का दावा किया है। थानाध्यक्ष विक्रम लक्ष्मण सिंह ने बताया कि बिशुनपुर नहर पुलिया पर वाहन चेकिंग के दौरान संदिग्ध बाइक सवारों को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वे सुइथाखुर्द की ओर भाग निकले। आरोप है कि पीछा करने पर बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी।

ये भी पढ़ें:मुठभेड़ में दो बदमाश गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली

पुलिस की जवाबी कार्रवाई में सरपतहां थाना क्षेत्र के भेला निवासी रिंकू यादव उर्फ ओमप्रकाश यादव के बाएं पैर में गोली लग गई। वहीं अंबेडकर नगर जिले के जलालपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर फिरोजपुर निवासी उसका साथी सत्यम लोना उर्फ लल्लू को गिरफ्तार कर लिया गया। घायल रिंकू को सीएचसी खुटहन ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस के अनुसार रिंकू सरपतहां थाने का हिस्ट्रीशीटर है और उसके विरुद्ध विभिन्न जनपदों में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। मुठभेड़ की कार्रवाई में थानाध्यक्ष विक्रम लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में वरिष्ठ उपनिरीक्षक प्रेमशंकर सिंह समेत पुलिस टीम शामिल रही। पुलिस ने आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए घायल को पुलिस अभिरक्षा में अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि दूसरे आरोपित का चालान न्यायालय भेज दिया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jaunpur Latest News Jaunpur News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।