पुलिस मुठभेड़ में दो बदमाश गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली
खुटहन में पुलिस की वाहन चेकिंग के दौरान बाइक सवार बदमाशों से मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि उसके साथी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उनके पास से हथियार और बाइक बरामद की। घायल बदमाश को अस्पताल भेजा गया है, जहां उसकी स्थिति गंभीर है।
खुटहन, हिन्दुस्तान संवाद। सुइथाखुर्द नहर पुलिया के पास शुक्रवार देर रात वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक अंतरजनपदीय बदमाश के पैर में गोली लग गई, जबकि उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने दोनों के कब्जे से एक देसी तमंचा, एक खोखा, एक कारतूस और एक बाइक बरामद करने का दावा किया है। थानाध्यक्ष विक्रम लक्ष्मण सिंह ने बताया कि बिशुनपुर नहर पुलिया पर वाहन चेकिंग के दौरान संदिग्ध बाइक सवारों को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वे सुइथाखुर्द की ओर भाग निकले। आरोप है कि पीछा करने पर बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी।
पुलिस की जवाबी कार्रवाई में सरपतहां थाना क्षेत्र के भेला निवासी रिंकू यादव उर्फ ओमप्रकाश यादव के बाएं पैर में गोली लग गई। वहीं अंबेडकर नगर जिले के जलालपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर फिरोजपुर निवासी उसका साथी सत्यम लोना उर्फ लल्लू को गिरफ्तार कर लिया गया। घायल रिंकू को सीएचसी खुटहन ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस के अनुसार रिंकू सरपतहां थाने का हिस्ट्रीशीटर है और उसके विरुद्ध विभिन्न जनपदों में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। मुठभेड़ की कार्रवाई में थानाध्यक्ष विक्रम लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में वरिष्ठ उपनिरीक्षक प्रेमशंकर सिंह समेत पुलिस टीम शामिल रही। पुलिस ने आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए घायल को पुलिस अभिरक्षा में अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि दूसरे आरोपित का चालान न्यायालय भेज दिया।
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