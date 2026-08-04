रामपुर में मुठभेड़ के दौरान तीन गोकश गिरफ्तार, दो के पैर में लगी गोली
गंज कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने तीन गोकशों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में दो आरोपी घायल हो गए हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी गोकशी करने की फिराक में थे। पुलिस ने घेराबंदी की, जिसके बाद आरोपियों ने फायरिंग की। इस घटना में कई हथियार भी बरामद हुए।
गंज कोतवाली क्षेत्र में सोमवार रात मुठभेड़ के बाद पुलिस ने तीन गोकशों को गिरफ्तार किया है। फायरिंग के दौरान दो आरोपियों के पैर में गोली लगी है, जिससे वे घायल हो गए हैं। थाना गंज पुलिस को बीती रात में सूचना प्राप्त हुई कि गोकशी से संबंधित आरोपी दोबारा घटना कारित करने की फिराक में बगी बाईपास पुल के पास घूम रहे हैं। सूचना पर तत्काल थाना गंज पुलिस टीम द्वारा आरोपियों की घेराबंदी की गई तो ग्राम इंद्री से आने वाले रास्ते से दो मोटरसाइकिलों पर 04 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए जिन्हें रोकने का प्रयास किया गया। जिस पर आरोपियों ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी, पुलिस टीम द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में दानिश पुत्र अफसर अली निवासी ग्राम खिजरपुर थाना अजीम नगर के दोनो पैरो में गोली लग गई जबकि, जावेद पुत्र लियाकत निवासी मोहल्ला पक्का बाग थाना गंज के दाहिने पैर में गोली लगने से घायल हो गए।
घायलों के कब्जे से दो तमन्चा 315 बोर 03 खोखा कारतूस व चार जिंदा कारतूस बरामद हुए। घायलो को उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया। एएसपी अनुराग सिंह ने बताया कि इस दौरान मलिक पुत्र शौकत निवासी बंगला आजाद खां थाना कोतवाली को घटनास्थल के पास से ही गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से दो छुरी एवं गौकशी में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बरामद किये गये । घटनास्थल से दो मोटर साइकिल बरामद हुई । एक अन्य अभियुक्त अंधेरे व मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। जिसकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी है। अन्य आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।
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