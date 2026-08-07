एनकाउंटर में ढेर सर्वजीत की मौत में मजिस्ट्रीयल जांच का समय बढ़ायाएनकाउंटर में ढेर सर्वजीत की मौत में मजिस्ट्रीयल जांच का समय बढ़ायाएनकाउंटर में ढेर सर्

एनकाउंटर में ढेर सर्वजीत की मौत में मजिस्ट्रीयल जांच का समय बढ़ाया

बिलसंडा, संवाददाता। कपड़ा व्यापारी पप्पू गुप्ता हत्याकांड में सुपारी शूटर रहे एक लाख के ईनामी बदमाश खीरी के सर्वजीत उर्फ शिवम के पुलिस एनकाउंटर मामले में डीएम ने मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए थे। सिटी मजिस्ट्रेट को जांच अधिकारी नामित किया गया था। प्रकरण में पहले 23 जुलाई तक का समय घटना के संबंध में जांच बयान और साक्ष्य के लिये दिया गया था। नियत अवधि में कोई भी बयान के लिये न आने पर अब जिला प्रशासन ने दोबारा 12 से 19 अगस्त तक समय तय किया है। इस अवधि में जांच अधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट के दफ्तर जाकर कोई भी घटना से संबंधित बयान दर्ज करा सकता है।

हत्या की घटना बिलसंडा में 28 मई को कपड़ा व्यापारी पप्पू गुप्ता की अपने पड़ोसी पंकज से हो रहे लड़ाई झगड़े में बीचबचाव के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड मामले में 7 नामजद रमेशचंद्र कटियार, उनके बेटे विमल, सीतेश निवासी ग्राम मुकरमपुर थाना रोजा शाहजहांपुर, संजय निवासी ग्राम भूड़ा निजाम थाना खुटार, रामनाथ राठौर, सुमित राठौर निवासी थाना बिलसंडा व 8 अज्ञात समेत करीब पन्द्रह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया।

सुपारी की जानकारी बीस हजार में दी थी सुपारी

हत्याकांड में नामजद मुख्य आरोपी शाहजहांपुर के मुख्य आरोपी रमेश चंद्र कटियार ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि उन्होंने अपने दामाद पंकज को हड़काने के लिये उन्होंने सर्वजीत को सुपारी दी थी। एसपी ने हत्याकांड के खुलासे के लिये पांच टीमें भी गठित की थीं। जिसके बाद छह दिनों में ही पुलिस ने पांच शूटरों का हाफ एनकाउंटर किया। कई ने डर के बाद सरेंडर कर दिया।

सर्वजीत का एनकाउंटर फरार सर्वजीत पर था एक लाख का ईनाम

हत्याकांड के एक माह बाद तक मुख्य शूटर सर्वजीत पुलिस को चकमा देता रहा। पुलिस उसकी तलाश में थी। हत्या, गैंगस्टर समेत करीब दर्जन भर केस में वांछित सर्वजीत की 27 जून को देररात बिलसंडा में शीतलपुर गांव के पास पुलिस से सीधी मुठभेड़ हुई। जिसमें एसआई उमेश त्यागी (एसओजी) व बिलसंडा थाने का सिपाही हरेन्द्र कुमार घायल हो गए। एसओ जगदीप मलिक के बुलेट प्रूफ जाकेट में गोली लगी। जिसमें सर्वजीत ढेर हो गया। उसके कब्जे से एक सेमी पिस्टल, तमंचा कारतूस बरामद हुए हैं। सर्वजीत का एक साथी इस दौरान पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया।