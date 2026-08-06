एक लाख के इनामी फुरकान के खात्मे से कई जिलों की तलाश पर लगा विराम
बुधवार को झिंझाना थाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक लाख रुपये के इनामी बदमाश फुरकान को मार गिराया गया। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस और एसटीएफ की टीमें लंबे समय से प्रयासरत थीं। फुरकान पर हत्या, लूट और गैंगस्टर जैसे गंभीर आरोप थे।
झिंझाना। बुधवार को थाना झिंझाना क्षेत्र के खानपुर और रंगाना के जंगल में पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक लाख रुपये के इनामी बदमाश फुरकान के मारे जाने के साथ ही लंबे समय से चल रही उसकी तलाश समाप्त हो गई। फुरकान की गिरफ्तारी के लिए कई जिलों की पुलिस और एसटीएफ लगातार प्रयासरत थी। पुलिस के अनुसार, प्रभारी निरीक्षक वीरेंद्र कसाना के सूचना तंत्र से मिली अहम जानकारी के आधार पर पुलिस ने फुरकान की लोकेशन का पता लगाया। इसके बाद पुलिस टीम ने घेराबंदी की, जहां मुठभेड़ के दौरान फुरकान मारा गया। बताया जा रहा है कि फुरकान पर हत्या, लूट, रंगदारी और गैंगस्टर सहित कई गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज थे तथा उस पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित था।
लंबे समय से वह पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ था और उसकी तलाश में विभिन्न जनपदों की पुलिस व एसटीएफ की टीमें लगी थीं। जिले में प्रभारी निरीक्षक वीरेंद्र कसाना के नेतृत्व में यह तीसरा पुलिस एनकाउंटर बताया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ अभियान आगे भी इसी तरह जारी रहेगा। मुठभेड़ की सूचना फैलते ही क्षेत्र में चर्चा का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल के आसपास पहुंच गए।
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