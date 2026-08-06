Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

एक लाख के इनामी फुरकान के खात्मे से कई जिलों की तलाश पर लगा विराम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
Follow us on Google News
share

बुधवार को झिंझाना थाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक लाख रुपये के इनामी बदमाश फुरकान को मार गिराया गया। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस और एसटीएफ की टीमें लंबे समय से प्रयासरत थीं। फुरकान पर हत्या, लूट और गैंगस्टर जैसे गंभीर आरोप थे।

एक लाख के इनामी फुरकान के खात्मे से कई जिलों की तलाश पर लगा विराम

झिंझाना। बुधवार को थाना झिंझाना क्षेत्र के खानपुर और रंगाना के जंगल में पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक लाख रुपये के इनामी बदमाश फुरकान के मारे जाने के साथ ही लंबे समय से चल रही उसकी तलाश समाप्त हो गई। फुरकान की गिरफ्तारी के लिए कई जिलों की पुलिस और एसटीएफ लगातार प्रयासरत थी। पुलिस के अनुसार, प्रभारी निरीक्षक वीरेंद्र कसाना के सूचना तंत्र से मिली अहम जानकारी के आधार पर पुलिस ने फुरकान की लोकेशन का पता लगाया। इसके बाद पुलिस टीम ने घेराबंदी की, जहां मुठभेड़ के दौरान फुरकान मारा गया। बताया जा रहा है कि फुरकान पर हत्या, लूट, रंगदारी और गैंगस्टर सहित कई गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज थे तथा उस पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित था।

ये भी पढ़ें:यूपी में दिनदहाड़े एनकाउंटर, एक लाख के इनामी फुरकान को मार गिराया, कैराना पलायन में आया था नाम

लंबे समय से वह पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ था और उसकी तलाश में विभिन्न जनपदों की पुलिस व एसटीएफ की टीमें लगी थीं। जिले में प्रभारी निरीक्षक वीरेंद्र कसाना के नेतृत्व में यह तीसरा पुलिस एनकाउंटर बताया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ अभियान आगे भी इसी तरह जारी रहेगा। मुठभेड़ की सूचना फैलते ही क्षेत्र में चर्चा का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल के आसपास पहुंच गए।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Shamli News Crime News Shamli Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।