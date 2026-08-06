मुठभेड़ में घायल गो-तस्कर को मेरठ रेफर

मुठभेड़ में घायल गो-तस्कर को मेरठ रेफर
रामपुर के गंज क्षेत्र में हुई पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए गो-तस्कर दानिश को उपचार के लिए मेरठ भेजा गया है। मुठभेड़ के दौरान उसकी दोनों टांगों में गोली लगी थी। पहले उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, फिर अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जिला जेल भेजा था।
रामपुर, संवाददाता। गंज क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए गो-तस्कर दानिश को उपचार के लिए मेरठ के लिए रेफर कर दिया है। बता दें कि दानिश को सोमवार-मंगलवार की मध्यरात्रि गंज क्षेत्र में हुई पुलिस मुठभेड़ के दौरान दोनों टांगों में गोली लगी थी। घायल होने के बाद उसे पहले जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मंगलवार दोपहर उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जिला जेल भेज दिया था। मगर वहां से फिर देर रात उसे जांच के लिए जिला अस्पताल लाया गया। जेल अधीक्षक राजेश कुमार यादव ने बताया कि उसकी जांच होनी थी, जिस कारण उसे दाखिल करने के बाद जिला अस्पताल भेजा गया था।
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