किसान की हत्या में वांछित दो बदमाशों को पुलिस मुठभेड़ में लगी गोली

चोला थाना क्षेत्र के गांव दाऊदपुर में सोमवार को गोली मारकर किसान की हत्या मामले में दो बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हो गए। बदमाशों की निशानदेही पर पुलिस ने दो तमंचे व कारतूस बरामद कर घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। विदित हो कि सोमवार को गांव निवासी मुकेश सिंह की गोली मारकर कार सवार हमलावरों ने हत्या कर दी। मृतक के पुत्र मनीष सोलंकी ने गांव निवासी अनिल सोलंकी, जितेश, मनीष व कपिल पुत्रगण मुनेश समेत सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। सीओ सिकंदराबाद दीपक कुमार ने बताया कि पुलिस ने दो आरोपियों अनिल सोलंकी व जितेश को हिरासत में लेकर पूछताछ की।

पूछताछ में आरोपियों ने तमंचे फतेहपुर जादौन रेलवे पुल के नीचे रेलवे लाइन के आस-पास अलग-अलग दूरी पर छिपाकर रखे होने की बात कही। बुधवार सुबह थाना चोला से नियुक्त दो पुलिस टीम आरोपियों अनिल व जितेश की निशानदेही पर तमंचें बरामदगी हेतु फतेहपुर जादौन रेलवे पुल के पास पहुंची। इसी दौरान दोनो अभियुक्तों ने मौका पाकर पुलिस अभिरक्षा से भागने का प्रयास किया व झाड़ियों में पूर्व से छिपाकर रखे लोड तमंचों से पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिये। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में दोनो अभियुक्त अनिल व जितेश के पैर में गोली लगने से घायल हो गये, जिनको घायलावस्था में गिरफ्तार कर उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से दो तमंचे व कारतूस बरामद हुए हैं। अनिल के खिलाफ पूर्व मे करीब चार व जितेश के खिलाफ दो आपराधिक अभियोग पंजीकृत हैं। सीओ दीपक कुमार तिवारी ने बताया कि मृतक के पुत्र की तहरीर पर दर्ज मुकदमे में दोनों नामजद घायल बदमाशों को मुठभेड़ में घायल होने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।