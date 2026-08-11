पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से गोतस्कर घायल, एक फरार

पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से गोतस्कर घायल, एक फरार
आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। एक गो तस्कर गंभीर रूप से घायल हो गया जबकि उसका साथी भागने में सफल रहा। पुलिस ने घायल तस्कर से प्रतिबंधित पशु और हथियार बरामद किए हैं। फरार तस्कर की तलाश जारी है।
आजमगढ़, संवाददाता । गंभीरपुर थाना क्षेत्र के टेनीपुर अमौड़ा मोहिउद्दीनपुर गांव के पास मंगलवार की सुबह पुलिस से हुई मुठमेड़ में गोली लगने से अंतर्जनपदीय गो तस्कर घायल हो गया। उसका एक साथ पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। घायल गो तस्कर के पास से मंचा-कारतूस, प्रतिबंधित पशु बरामद हुए। पुलिस फरार साथी की तलाश कर रही है। गम्भीरपुर थानाध्यक्ष अमित कुमार त्रिपाठी को मुखबिर से सूचना मिली की टेनीपुर अमौड़ा मोहिउद्दीनपुर के पास दो बदमाश एक प्रतिबंधित पशु को बांध कर रखे हैं। गोकशी की फिराक में हैं। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम ने घेरा बंदी कर दी।बदमाशों
ने स्वयं को पुलिस टीम से घिरता देखकर पुलिस टीम पर फायरिंग करने लगे। पुलिस की जवाबदी कार्रवाई में दाएं पैर में गोली लगने से विशाल यादव निवासी किशुनपुर काशीनाथ थाना गम्भीरपुर घायल हो गया। पुलिस ने घेरा बंदी कर उसे पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपी के पास से तमंचा-कारतूस, चापड़, प्रतिबंधित पशु बरामद हुआ। उसके विरू द्ध आजमगढ़, जौनपुर और गाजीपुर में 11 मुकदमें दर्ज हैं।
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