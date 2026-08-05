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मुठभेड़ में अंतर्राज्यीय टप्पेबाज गैंग के सरगना सहित पांच गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
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सिधारी थाना क्षेत्र के खेमऊपुर गांव के पास मंगलवार सुबह पुलिस मुठभेड़ में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरोह के सरगना को पैर में गोली लगी। पुलिस ने नकद, तमंचा, आधार कार्ड और अन्य सामान बरामद किए। गिरोह लोगों को कामोत्तेजक दवा के नाम पर ठगी करता था।

मुठभेड़ में अंतर्राज्यीय टप्पेबाज गैंग के सरगना सहित पांच गिरफ्तार

आजमगढ़, संवाददाता। सिधारी थाना क्षेत्र के खेमऊपुर गांव के पास मंगलवार सुबह पुलिस मुठभेड़ में अंतरजनपदीय टप्पेबाज गिरोह के सरगना समेत पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में सरगना के दाहिने पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया। पुलिस ने उसके कब्जे से तमंचा-कारतूस बरामद किया। वहीं, गिरोह के अन्य सदस्यों के पास से नकदी, आधार कार्ड, विभिन्न दवाखानों के विजिटिंग कार्ड और एक कार बरामद की गई। पुलिस के अनुसार गिरोह कामोत्तेजक दवा बेचने के नाम पर लोगों से ठगी करता था।

गिरफ्तारी की प्रक्रिया

सिधारी थानाध्यक्ष विनय कुमार सिंह मंगलवार सुबह पुलिस टीम के साथ छतवारा चौराहे पर मौजूद थे। इसी दौरान सूचना मिली कि दवा बेचने के नाम पर ठगी करने वाला गिरोह खेमऊपुर से इटौरा होते हुए आजमगढ़ की ओर जा रहा है। सूचना पर थानाध्यक्ष ने उपनिरीक्षक रंजन कुमार साव, उपनिरीक्षक मुरारी मिश्रा और उपनिरीक्षक जावेद सिद्दीकी के साथ खेमऊपुर नहर के पास वाहन चेकिंग शुरू कर दी। कुछ देर बाद संदिग्ध कार आती दिखाई दी। पुलिस ने वाहन रोकने का प्रयास किया तो कार से उतरे एक व्यक्ति ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके दाहिने पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसकी पहचान ध्यान सिंह निवासी वाकरपुर अटायन, थाना भोजपुर, जनपद मुरादाबाद के रूप में हुई। पुलिस ने घेराबंदी कर उसके चार अन्य साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया। इनमें छत्रपाल निवासी गदरपुर सकैनिया, थाना गदरपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर , कुलदीप निवासी भिलकलालूवाला, थाना भोजपुर, जनपद मुरादाबाद, राजा निवासी वाकरपुर अटायन, थाना भोजपुर, जनपद मुरादाबाद तथा सरिता सिंह पत्नी ध्यान सिंह निवासी वाकरपुर अटायन, थाना भोजपुर, जनपद मुरादाबाद शामिल हैं।

सामान की बरामदगी

क्षेत्राधिकारी नगर शुभम तोदी ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से एक तमंचा, कारतूस, तीन हजार रुपये नकद, आधार कार्ड, विभिन्न दवाखानों के 12 विजिटिंग कार्ड तथा एक कार बरामद हुई है। पूछताछ में पता चला कि गिरोह गांव और शहरों में घूमकर कामोत्तेजक दवा बेचने के नाम पर लोगों को झांसा देकर ठगी करता था। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने दो अगस्त को पवई बाजार स्थित एक दुकान से पांच हजार रुपये की चोरी की घटना भी स्वीकार की है।

प्रश्नोत्तर

पुलिस ने कितने लोगों को गिरफ्तार किया?
पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया।
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