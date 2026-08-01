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अलीगढ़ से 25 हजार का इनामी रफीक बंजारा, मुठभेड़ में गोली से घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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शहर कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार देर रात पुलिस की मुठभेड़ में बदमाश रफीक बंजारा को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पैर में गोली लगी और पुलिस ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। आरोपी पर 25 हजार रुपये का इनाम था और उसके खिलाफ 30 मामले दर्ज हैं।

अलीगढ़ से 25 हजार का इनामी रफीक बंजारा, मुठभेड़ में गोली से घायल

शहर कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार की देर रात चेकिंग के दौरान ततारपुर के निकट हजारा नहर की पटरी पर पुलिस की बदमाश से मुठभेड़ हो गई। एसओजी व शहर कोतवाली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आपराधिक इतिहास खंगालने पर वह 25 हजार रुपये का इनामी अंतरजनपदीय पशु चोर निकला। एसपी ने भी घटना स्थल का निरीक्षण किया। घायल आरोपी को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है।

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घटना का विवरण

पुलिस के मुताबिक गुरुवार की देर रात शहर कोतवाली पुलिस एवं एसओजी टीम संयुक्त रूप से चेकिंग कर रही थी। तभी एक बदमाश के आने की जानकारी मिली। पुलिस ने नहर पटरी से ततारपुर को जाने वाले रास्ते पर बदमाश का इंतजार किया, कुछ देर में एक बाइक सवार पुलिस के निकट आया। पुलिस ने टॉर्च लगाई और बाइक को रोकने का इशारा किया। तभी बाइक सवार ने पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस ने भी जबावी कार्रवाई की, जिससे उसके दाहिने पैर में गोली लग गई और वह बाइक समेत गिर पड़ा। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी ने अपना नाम रफीक बंजारा पुत्र अहमद बंजारा निवासी नदरई कासगंज बताया। एसपी ओमप्रकाश सिंह, एएसपी सुशील कुमार, सीओ सिटी आंचल चौहान समेत अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और घटना स्थल का मौका मुआयना किया। घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने घटना स्थल से एक चोरी की बाइक, तमंचा कारतूस, खोखा कारतूस अपने कब्जे में लिए हैं। आरोपी अलीगढ़ के टप्पल थाना में दर्ज एक मुकदमें में 25 हजार रुपये का इनामी भी है। गिरफ्तार करने वाली टीम में इंस्पेक्टर जगदीशचंद्र, इंस्पेक्टर स्वाट टीम रितेश कुमार, एसआई अनुरुद्ध सिंह, एसआई रवि वर्मा व उनके हमराह शामिल रहे।

आरोपी का आपराधिक इतिहास

आरोपी के विरुद्ध दर्ज हैं 30 मुकदमें

कासगंज। शहर कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार की देर रात मुठभेड़ में पुलिस के हत्थे चढ़े 25 हजार के ईनामी रफीक बंजारा का पुलिस ने इतिहास खंगाला। पुलिस ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध अलीगढ़ जनपद के थाना गभाना, जवा, गांधी पार्क, अकराबाद, छर्रा, खैर, टप्पल, गोरई, कासगंज जनपद के थाना गंजडुंडवारा, थाना सोरों, आगरा के एत्मादौला, खंदौली, न्यू आगरा, एटा जनपद के थाना अवागढ़, कोतवाली नगर एटा, कोतवाली देहात एटा, मिरहची, सकरौली, हाथरस के थाना हाथरस जंक्शन में विभिन्न धाराओं में कुल 30 मुकदमें दर्ज हैं।

सामान्य प्रश्न

रफीक बंजारा किस अपराध में शामिल है?
रफीक बंजारा अंतरजनपदीय पशु चोर है और उस पर 25 हजार रुपये का इनाम है।
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