विश्व सनातन हिंदू फाउंडेशन के पांच पदाधिकारी हाउस अरेस्ट
विश्व सनातन हिन्दू फाउंडेशन के पदाधिकारियों को 1 अगस्त को स्याना से कलक्ट्रेट तक प्रस्तावित पदयात्रा से पहले पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया। संगठन के अध्यक्ष ज्ञानेश चौहान ने आरोप लगाया कि पुलिस ने शांतिपूर्ण कार्यक्रम के लिए उन्हें रोका, जबकि इसकी सूचना पहले ही दी गई थी।
जातीय आरक्षण के विरोध और आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को लेकर विश्व सनातन हिन्दू फाउंडेशन की एक अगस्त को स्याना से कलक्ट्रेट तक प्रस्तावित पदयात्रा से पहले संगठन के पांच पदाधिकारियों को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक ज्ञानेश चौहान ने बताया कि 31 जुलाई रात करीब 9 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानेश चौहान को नरसेना पुलिस, पवनेश बरौली को स्याना पुलिस और पुलकित शर्मा व सचिन शर्मा को खानपुर पुलिस ने घर पर रोका। अन्य पदाधिकारियों को भी उनके स्थानीय थानों ने हिरासत में लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पदयात्रा की सूचना 27 जुलाई को एसडीएम स्याना, डीएम, एसएसपी और डीजीपी को पत्र के माध्यम से दी जा चुकी थी।
संगठन ने पुलिस कार्रवाई को शांतिपूर्ण और संवैधानिक कार्यक्रम बताया और कार्रवाई का कारण सार्वजनिक करने की मांग की है।
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