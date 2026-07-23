कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने घर में किया नजरबंद
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नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर छात्रों द्वारा नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग के समर्थन में शामिल होने जा रहे कांग्रेस नगर अध्यक्ष साकिब मुकदम को पुलिस ने उनके घर में नजर बंद कर लिया। साकिब मुकदम ने बताया कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर राहुल गांधी के साथ दुर्व्यवहार के विरोध व नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग के लिए प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में वह दिल्ली जंतर मंतर जा रहे थे। लेकिन पुलिस ने उन्हें उनके घर में ही नजर बंद कर लिया। उधर, कांग्रेस के विधानसभा प्रभारी सैयद अमन इरफान को भी पुलिस ने उनके घर में नजर बंद कर लिया।
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