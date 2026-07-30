सीएम के कार्यक्रम में जा रहे आसपा नेता हिरासत में
भगवानपुर में, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम से पहले पुलिस ने आजाद समाज पार्टी (आसपा) के संयोजक अमित कुमार को हिरासत में ले लिया। इससे आसपा और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने थाना परिसर में विरोध प्रदर्शन शुरू किया। सुरक्षा कारणों से यह कार्रवाई की गई।
भगवानपुर, संवाददाता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम से पहले उन्हें काले झंडे दिखाने की तैयारी की सूचना मिलने पर पुलिस ने आजाद समाज पार्टी (आसपा) के विधानसभा क्षेत्र संयोजक अमित कुमार को हिरासत में ले लिया। इसके बाद बड़ी संख्या में आसपा और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने थाना परिसर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री के आगमन से पूर्व अमित कुमार अपने समर्थकों के साथ विरोध प्रदर्शन की रणनीति बना रहे थे। खुफिया तंत्र से सूचना मिलने पर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया। पुलिस की इस कार्रवाई की खबर फैलते ही आसपा और भीम आर्मी के कार्यकर्ता भगवानपुर थाने पहुंच गए।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें