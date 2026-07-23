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सपा के विरोध मार्च से पहले कमला नगर में पुलिस का पहरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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भाजपा विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल के खिलाफ समाजवादी पार्टी द्वारा प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से पूर्व पुलिस ने कमला नगर क्षेत्र को छावनी बना दिया। सपा के कार्यकर्ताओं को बैरिकेडिंग कर रोकने के बाद शांत करने का प्रयास किया गया। सपा नेताओं ने विधायक पर भ्रामक पोस्ट करने का आरोप लगाया और कार्रवाई की मांग की।

सपा के विरोध मार्च से पहले कमला नगर में पुलिस का पहरा

भाजपा विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल के खिलाफ प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से पूर्व पुलिस ने कमला नगर क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया। सपा नेता और कार्यकर्ताओं को रोकने को इलाके में बैरिकेडिंग कर दी गई। उन्हें जुलूस नहीं निकालने दिया। समझा-बुझाकर उन्हें शांत कराया। अंत में सपा के प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। सपा नेताओं का आरोप है था कि भाजपा विधायक ने मैनपुरी सांसद डिंपल यादव के एक बयान को सोशल मीडिया पर भ्रामक तरीके से पोस्ट कर उनकी व पार्टी की छवि धूमिल करने का प्रयास किया है। इसके विरोध में ये मार्च निकाला जा रहा है।

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पुलिस ने सुबह से ही कमला नगर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी थी। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए तीनों ओर बैरिकेडिंग लगाई थीं। बड़ी संख्या में सपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी थे। पुलिस के अफसरों ने नेताओं से बातचीत कर शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने की अपील की। सपा नेता नितिन कोहली ने कहा कि उनकी पार्टी ने विधायक के क्षेत्र में विकास के मुद्दों को उठाया था। इसके बाद सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट साझा की गई। वहीं, जिलाध्यक्ष ऊदल सिंह कुशवाहा और महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास ने कहा कि यदि भविष्य में भी इस तरह की घटनाएं होती हैं तो पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेगी। इधर, पुलिस अधिकारियों ने ज्ञापन प्राप्त कर संबंधित स्तर पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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