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दुष्कर्म का आरोपी कोतवाली में हुआ बेहोश, मच गई अफरा-तफरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
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देवरिया, निज संवाददाता। दुष्कर्म के आरोपी की पुलिस कस्टडी में रविवार की दोपहर सदर कोतवाली में तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जिसके बाद को

दुष्कर्म का आरोपी कोतवाली में हुआ बेहोश, मच गई अफरा-तफरी

देवरिया, निज संवाददाता। दुष्कर्म के आरोपी की पुलिस कस्टडी में रविवार की दोपहर सदर कोतवाली में तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जिसके बाद कोतवाली में अफरा-तफरी मच गई। कोतवाली पुलिस तत्काल उसे महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज लेकर पहुंची। देर शाम तक आरोपी का पुलिस कस्टडी में मेडिकल कालेज में उपचार चल रहा था।

आरोपी का परिचय

पोखरभिंडा का रहने वाला विनायक दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहा था। कोतवाली पुलिस ने उसे रविवार को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया और उसे न्यायालय में प्रस्तुत करने की कोतवाली पुलिस तैयारी कर रही थी। अचानक पुलिस कस्टडी में ही उसकी तबीयत बिगड़ गई और वह कोतवाली परिसर में ही बेहोश होकर गिर पड़ा। आरोपी विनायक के बेहोश होते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई। तत्काल पुलिस के अधिकारी भी सक्रिय हो गए और उसे महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज पहुंचाया गया। साथ ही उपचार शुरू हुआ। दुष्कर्म के आरोपी से किसी को मेडिकल कालेज में मिलने नहीं दिया जा रहा था। आरोप है कि फिल्म में हेरोइन बनाने का झांसा देकर रुद्रपुर क्षेत्र की रहने वाली युवती से दुष्कर्म किया था。

उपचार एवं न्यायालय में पेशी

दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अचानक दोपहर को उसकी तबीयत बिगड़ गई। जबकि उसे न्यायालय में पेश किया जाना था। उसका उपचार मेडिकल कालेज में ही चल रहा है। स्थिति ठीक होने पर उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा।

संजय कुमार रेड्डी, सीओ सिटी, देवरिया

सामान्य प्रश्न

दुष्कर्म का आरोपी कौन है?
दुष्कर्म का आरोपी विनायक है, जो पोखरभिंडा का रहने वाला है।
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