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ब्राउन शुगर तस्करी गिरोह के छह सदस्य गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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एससपी राकेश रंजन को मिली सूचना के आधार पर नामकुम पुलिस ने ब्राउन शुगर की तस्करी करने वाले एक संगठित गिरोह के छह तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकडे गए त

ब्राउन शुगर तस्करी गिरोह के छह सदस्य गिरफ्तार

नामकुम, प्रतिनिधि। एसएसपी राकेश रंजन को मिली सूचना के आधार पर नामकुम पुलिस ने ब्राउन शुगर की तस्करी करने वाले एक संगठित गिरोह के छह सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 26 पुड़िया में रखी 7.47 ग्राम ब्राउन शुगर, छह स्मार्टफोन और करीब 7,500 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। मुख्यालय वन डीएसपी अमर कुमार पांडेय के नेतृत्व में थाना प्रभारी रामनारायण सिंह और अन्य पुलिसकर्मियों की टीम ने मौलाना आजाद कॉलोनी स्थित अंजुमन इस्लामिया के एक अर्द्धनिर्मित भवन के पीछे छापेमारी की। पुलिस को देखते ही आरोपी भागने लगे, लेकिन टीम ने खदेड़कर सभी छह युवकों को पकड़ लिया।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अरबाज अंसारी, अली खान, अरबाज, फैजान रजा उर्फ सोनू, सोयब खान और सेराजुद्दीन अंसारी के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान इनके पास से अलग-अलग मात्रा में ब्राउन शुगर की पुड़ियां, नकद राशि और मोबाइल फोन बरामद हुए। थाना प्रभारी रामनारायण सिंह ने बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गुरुवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। मामले की आगे जांच की जा रही है।

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