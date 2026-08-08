कटिहार : रेलवे गुमटी के पास शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, महिला समेत तीन गिरफ्तार

बारसोई (कटिहार) से मुदस्सिर नजर की रिपोर्ट शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मध् निषेध थाना बारसोई अनुमंडल पुलिस ने शुक्रवार की देर रात बारसोई रेलवे गुमटी के पास लगातार कार्रवाई करते हुए एक महिला समेत तीन शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों मामलों में कुल 13.560 लीटर विदेशी शराब बरामद की है।मध् निषेध थाना बारसोई अनुमंडल के थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार ने बताया कि शुक्रवार की देर रात रेलवे गुमटी के आसपास विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा था. इसी दौरान संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर अलग अलग कार्रवाई करते हुए तीन लोगों को पकड़ा गया।

तलाशी के दौरान उनके पास से विदेशी शराब बरामद हुई।पहली कार्रवाई में पुलिस ने ऑफिसर्स चॉइस एलिट व्हिस्की की 180 एमएल वाली 42 बोतलें, कुल 7.560 लीटर शराब बरामद की। इस मामले में फलका थाना क्षेत्र अंतर्गत बरेटा वार्ड संख्या पांच निवासी संतलाल मंडल के 19 वर्षीय पुत्र सुबोध कुमार तथा गेड़ाबाड़ी धनेटा वार्ड संख्या 14 निवासी मनोज मंडल की 35 वर्षीय पत्नी पूनम देवी को गिरफ्तार किया गया।वहीं दूसरी कार्रवाई में पुलिस ने 6 लीटर विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपित की पहचान फलका थाना क्षेत्र के कमलेशिया निवासी गेनी मंडल के 28 वर्षीय पुत्र वेदा मंडल के रूप में हुई है।थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार ने बताया कि तीनों आरोपितों के विरुद्ध मद्यनिषेध अधिनियम के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस शराब तस्करी के नेटवर्क और शराब की आपूर्ति के स्रोत का पता लगाने में जुटी है रेलवे गुमटी क्षेत्र में हुई लगातार कार्रवाई से शराब के अवैध कारोबार में शामिल लोगों के बीच हड़कंप मचा हुआ है।