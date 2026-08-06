बैसाखी हाता से 20 लीटर देसी शराब बरामद, धंधेबाज फरार
पचरुखी के सराय थाना पुलिस ने शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान के तहत बैसाखी हाता गांव में छापेमारी की। 20 लीटर देसी शराब बरामद किया गया, लेकिन शराब का धंधेबाज भागने में सफल रहा। पुलिस उसका पता लगाने और गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। अवैध शराब कारोबार के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।
पचरुखी, एक संवाददाता। सराय थाना पुलिस ने शराब माफियाओं के खिलाफ जारी अभियान के तहत मंगलवार की देर शाम बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर बैसाखी हाता गांव में छापेमारी कर 20 लीटर देसी शराब बरामद की। हालांकि, पुलिस कार्रवाई की भनक मिलते ही शराब का धंधेबाज मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को गांव में अवैध देशी शराब की खरीद-बिक्री की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष विकास कुमार बिट्टू के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन कर चिन्हित ठिकाने पर दबिश दी गई।
तलाशी के दौरान वहां से 20 लीटर देशी शराब जब्त की गई। फरार आरोपी की पहचान के लिए आवश्यक पूछताछ जारी है और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। जल्द ही उसकी पहचान कर उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। क्षेत्र में अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ पुलिस का अभियान आगे भी सख्ती से जारी रहेगा।
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