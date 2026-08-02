10 लीटर शराब के साथ तीन गिरफ्तार
नरकटियागंज में पुरानी बाजार के क्षेत्र में उत्पाद विभाग की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर अवैध शराब कारोबार करने वाले तीन परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपितों से 10 लीटर चुलाई शराब बरामद की गई है। ये लोग लंबे समय से शराब की बिक्री कर रहे थे, जिसमें एक पूर्व में भी जेल जा चुका है।
नरकटियागंज। नगर के पुरानी बाजार में उत्पाद विभाग की टीम ने शिकारपुर पुलिस के सहयोग से छापेमारी कर अवैध शराब कारोबार में संलिप्त एक ही परिवार के तीन धंधेबाजों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपित वार्ड संख्या-2 निवासी विजय राम, उसकी पत्नी सीमा देवी व बहन माधुरी देवी हैं। छापेमारी के दौरान उनके घर से करीब 10 लीटर देशी चुलाई शराब बरामद की गई है। इसकी जानकारी उत्पाद निरीक्षक दिलीप कुमार सिंह ने दी है।बताया कि तीनों के विरुद्ध लंबे समय से अवैध शराब की बिक्री की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपितों में से एक पूर्व में भी शराब मामले में जेल जा चुका है।
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