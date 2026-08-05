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अमहरा थाना व एएलटीएफ ने 150 लीटर जावा महुआ किया नष्ट, अवैध शराब धंधेबाजों पर कसा शिकंजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीसराय
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लखीसराय के अमहरा थाना व एएलटीएफ ने बुधवार को अवैध शराब निर्माण के खिलाफ सघन छापेमारी की। कार्रवाई में 150 लीटर जावा महुआ शराब को नष्ट किया गया। पुलिस ने अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। अभियान आगामी दिनों में भी जारी रहेगा।

अमहरा थाना व एएलटीएफ ने 150 लीटर जावा महुआ किया नष्ट, अवैध शराब धंधेबाजों पर कसा शिकंजा

अमहरा थाना व एएलटीएफ ने 150 लीटर जावा महुआ किया नष्ट, अवैध शराब धंधेबाजों पर कसा शिकंजा अजय कुमार की रिपोर्ट: लखीसराय, एक प्रतिनिधि। पुलिस अधीक्षक प्रेरणा कुमार के निर्देश पर जिले में अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को अमहरा थाना एवं एएलटीएफ (एंटी लिकर टास्क फोर्स) की संयुक्त टीम ने अमहरा थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर सघन छापेमारी अभियान चलाया।

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आगे की कार्रवाई

कार्रवाई के दौरान टीम ने करीब 150 लीटर जावा महुआ व शराब को मौके पर ही विनष्ट कर दिया। छापेमारी के दौरान पुलिस टीम ने शराब निर्माण के संभावित ठिकानों पर पहुंचकर गहन तलाशी ली तथा अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों की तलाश की। हालांकि पुलिस के पहुंचने की भनक लगते ही कई लोग मौके से फरार हो गए। टीम ने शराब बनाने में प्रयुक्त सामग्री एवं उपकरणों को भी नष्ट किया ताकि दोबारा अवैध निर्माण न हो सके।

कानूनी कार्रवाई

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले में शराबबंदी कानून का सख्ती से पालन कराने के लिए लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अवैध शराब के निर्माण, भंडारण और बिक्री में शामिल लोगों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ऐसे कारोबार की सूचना देने के लिए आम लोगों से भी सहयोग की अपील की गई है। एसपी प्रेरणा कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

भविष्य की योजनाएँ

इसी के तहत अमहरा थाना और एएलटीएफ की संयुक्त टीम लगातार विभिन्न इलाकों में छापेमारी कर रही है। पुलिस का कहना है कि आगे भी यह अभियान लगातार जारी रहेगा, ताकि जिले में अवैध शराब के कारोबार पर पूरी तरह अंकुश लगाया जा सके।

सामान्य प्रश्न

अमहरा थाना और एएलटीएफ ने कितनी लीटर जावा महुआ नष्ट किया?
अमहरा थाना और एएलटीएफ ने 150 लीटर जावा महुआ नष्ट किया।
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