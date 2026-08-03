सिक्कों की मथुरा समेत कई जिलों में होती थी सप्लाई

हाथरस में पांच और दस रुपये के सिक्कों की कालाबाजारी करने के आरोपी स्टेशनी संचालक पर पुलिस व प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। नायब तहसीलदार ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी है। सिक्कों की आपूर्ति मथुरा और अन्य जिलों में की जा रही थी।

हाथरस, संवाददाता। पांच और दस रुपये के सिक्कों की कालाबाजारी करने के आरोपी स्टेशनी संचालक पर पुलिस व प्रशासन ने शिंकजा कस दिया है। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए नायब तहसीलदार मुरसान की ओर से कोतवाली सदर में तहरीर दी गई है। इधर पुलिस व प्रशासन की टीम इस सिंडिकेट से जुड़ी कड़ियों को जोड़कर पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ करने में जुटी हुई है।

सिक्कों की सप्लाई शनिवार की दोपहर को सूचना के आधार पर एसडीएम सदर राजबहादुर सिंह ने पुलिस को साथ लेकर कोतवाली सदर क्षेत्र के सोनू पुत्र अनूप निवासी हनुमान गली की नयागंज स्थित स्टेशनरी की दुकान पर छापेमारी की थी। पुलिस को दोनों स्थानों से काफी संख्या में सिक्कों से भरे हुए बोरे मिले। जिन्हें जब्त कर कोतवाली सदर पुलिस ने अपनी सुपुर्दगी में ले लिया। दोनों स्थानों से जब्त किए गए सिक्कों का वजन करीब 5566.3 किलोग्राम पाया गया। इस मामले में मुरसान के नायब तहसीलदार ने स्टेशनरी स्वामी के खिलाफ कोतवाली सदर में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है। बताते चलें कि स्टेशनरी स्वामी अवैध रूप से सिक्के जमा करने के बाद उन्हें गलाने के लिए इस्तेमाल करता था। पुलिस अब तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने में लगी हुई है।

क्राइम रिकॉर्ड कृष्ण नगरी मथुरा सहित कई जिलों में सिक्कों की सप्लाई

पांच और दस के सिक्के भले ही हाथरस में कालाबाजारी कर जमा किए जा रहे थे,लेकिन इन सिक्कों को खपाने के लिए पूरी सुनियोजित तरीके से आरोपी ने तैयारी की थी। इसके लिए पड़ोसी जिले कृष्ण की नगरी मथुरा,वृदावन में सिक्कों की सप्लाई होती थी। मथुरा व वृंदावन में सिक्कों की सप्लाई करने की एक बड़ी वजह यह भी है कि धार्मिक नगरी होने की वजह से हजारों लाखों की संख्या में हर दिन श्रद्धालु वहां पहुंचते है। साधु संतों व भिक्षुओं को पैसे दान करते हैं। यही वजह है कि वहां सिक्कों की अधिक मांग रहती है। मथुरा के अलावा कई अन्य जिलों दिल्ली एनसीआर तक सिक्कों की कालाबाजारी का खेल चल रहा था।

धारा का लागू न होना सीसीटीएनएस में अपलोड नहीं एक्ट

सिक्कों के कालाबाजारी के आरोपी के खिलाफ पुलिस व प्रशासन का शिंकजा कस गया है। आरोपी के खिलाफ द कॉइनेज एक्ट 2011 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मुकदमा दर्ज कराए जाने के लिए नायब तहसीलदार मुरसान ने कोतवाली सदर पुलिस को तहरीर दी है। मुकदमे में देरी हो रही उसकी एक वजह यह है कि सीसीटीएनएस 2014 में लागू हुआ। उसके बाद अलग अलग एक्ट में दर्ज होने वाले मुकदमे सीसीटीएनएस के जरिए दर्ज किया जाता है,लेकिन द कॉइनेज एक्ट 2011 में आया है,जिसके चलते यह एक्ट सीसीटीएनएस में अपलोड नहीं है। इस वजह से पुलिस को आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने में दिक्कत आ रही है। इस संबंध में पुलिस नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के अधिकारियों से संपर्क साधने में जुटी हुई है। जिससे कि जल्द से जल्द इस मुकदमे को दर्ज किया जा सके।

पहली बार मुकदमा यूपी में पहली बार हाथरस में दर्ज हो सकता है मुकदमा

देश व प्रदेश में पहले भी कई बार सिक्कों की कालाबाजारी के मामले सामने आते रहे हैं,लेकिन प्रदेश में अभी तक द कॉइनेज एक्ट 2011 के तहत कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। अगर हाथरस के स्टेशनरी कारोबारी के खिलाफ द कॉइनेज एक्ट 2011 के तहत कोतवाली सदर में मुकदमा दर्ज हो जाता है। तो यह अपने आप में प्रदेश के हाथरस जनपद में पहला मुकदमा होगा जो द कॉइनेज एक्ट 2011 के तहत लिखा जाएगा।

वर्जन

सिक्के के कालाबाजारी किए जाने के मामले में नायब तहसीलदार मुरसान की ओर से शिकायत प्राप्त हुई है। जिसके आधार पर आरोपी स्टेशनरी स्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।

सतेन्द्र राधव,प्रभारी निरीक्षक,कोतवाली सदर।