बेहरारी गांव में एसपी ने घटना स्थल का किया निरीक्षण
बिगड़ती स्थिति को देखते हुए, पुलिस ने बेहरारी गांव में हुई गोलीबारी और हत्या के मामले में सख्त कार्रवाई की है। एसपी संदीप सिंह ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और सभी अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार करने का आदेश दिया। घटना में मृतक का नाम राम यादव है, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है।
सिंहेश्वर/ शंकरपुर, हिटी सिंहेश्वर थाना क्षेत्र के बेहरारी गांव में हुई गोलीबारी और हत्या के मामले में पुलिस ने सख्ती दिखाई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह ने मंगलवार को बेहरारी गांव पहुंच कर घटनास्थल का निरीक्षण किया।
पुलिस का निरीक्षण
एसपी ने घटनास्थल का जायजा लेने के साथ घटना से जुड़ी विभिन्न पहलुओं की जानकारी ली। उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों को मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और त्वरित अनुसंधान करने के निर्देश दिया। एसपी ने घटना में शामिल सभी नामजद और अज्ञात बदमाशों को जल्द गिरफ्तार करने का आदेश दिया।
घटना का विवरण
मालूम हो कि शनिवार की रात बेहरारी गांव में श्राद्ध के भोज के दौरान दो गुटों में गोलीबारी की घटना हुई थी। गोलीबारी में राम यादव की मौके पर ही मौत हो गई थी। गोली लगने से राजकुमार नामक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। राजकुमार का मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस दौरान एक गाय को भी गोली लगी थी।
मामले की प्राथमिकी
मृतक के पुत्र श्रवण कुमार के बयान पर सिंहेश्वर थाना में केस दर्ज किया गया है। प्राथमिकी में शंकरपुर थाना क्षेत्र के कबियाही निवासी विवेक यादव, विनोद यादव, मनखुश यादव, हरिराहा निवासी मुकेश कुमार सहित कुल 9 नामजद और 10-15 अज्ञात अपराधियों को आरोपी बनाया गया है। एसपी संदीप सिंह के सख्त रुख के बाद पुलिस लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी करने में लगी है। हालांकि अबतक एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है।
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