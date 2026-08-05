Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बेहरारी गांव में एसपी ने घटना स्थल का किया निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधेपुरा
Follow us on Google News
share

बिगड़ती स्थिति को देखते हुए, पुलिस ने बेहरारी गांव में हुई गोलीबारी और हत्या के मामले में सख्त कार्रवाई की है। एसपी संदीप सिंह ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और सभी अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार करने का आदेश दिया। घटना में मृतक का नाम राम यादव है, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है।

बेहरारी गांव में एसपी ने घटना स्थल का किया निरीक्षण

सिंहेश्वर/ शंकरपुर, हिटी सिंहेश्वर थाना क्षेत्र के बेहरारी गांव में हुई गोलीबारी और हत्या के मामले में पुलिस ने सख्ती दिखाई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह ने मंगलवार को बेहरारी गांव पहुंच कर घटनास्थल का निरीक्षण किया।

ये भी पढ़ें:मधेपुरा: एसपी ने बेहरारी गांव में घटना स्थल का लिया जायजा

पुलिस का निरीक्षण

एसपी ने घटनास्थल का जायजा लेने के साथ घटना से जुड़ी विभिन्न पहलुओं की जानकारी ली। उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों को मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और त्वरित अनुसंधान करने के निर्देश दिया। एसपी ने घटना में शामिल सभी नामजद और अज्ञात बदमाशों को जल्द गिरफ्तार करने का आदेश दिया।

ये भी पढ़ें:Madhepura News: अंधाधुंध फायरिंग व हत्या मामले में नौ नामजद

घटना का विवरण

मालूम हो कि शनिवार की रात बेहरारी गांव में श्राद्ध के भोज के दौरान दो गुटों में गोलीबारी की घटना हुई थी। गोलीबारी में राम यादव की मौके पर ही मौत हो गई थी। गोली लगने से राजकुमार नामक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। राजकुमार का मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस दौरान एक गाय को भी गोली लगी थी।

मामले की प्राथमिकी

मृतक के पुत्र श्रवण कुमार के बयान पर सिंहेश्वर थाना में केस दर्ज किया गया है। प्राथमिकी में शंकरपुर थाना क्षेत्र के कबियाही निवासी विवेक यादव, विनोद यादव, मनखुश यादव, हरिराहा निवासी मुकेश कुमार सहित कुल 9 नामजद और 10-15 अज्ञात अपराधियों को आरोपी बनाया गया है। एसपी संदीप सिंह के सख्त रुख के बाद पुलिस लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी करने में लगी है। हालांकि अबतक एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है।

सामान्य प्रश्न

इस गोलीबारी की घटना कब हुई थी?
यह गोलीबारी की घटना शनिवार की रात हुई थी।
ये भी पढ़ें:Purnia News: नामजदों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े परिजन, शव लेकर पहुंचे आरोपी के घर
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bihar Murder Crime News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।