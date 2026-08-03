महिलाओं को प्रेम जाल में फंसाकर साइबर ठगी

-पारू से गिरफ्तार शमशाद पर समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण और शिवहर में भी केस -शमशाद और

समस्तीपुर साइबर थाने की पुलिस ने दोनों जिलों की पुलिस से साधा संपर्क

​मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि।

महिलाओं को प्रेम जाल में फंसाकर ठगी करने वाले पारू के मो. शमशाद और पटना के प्रिंस कुमार गिरोह के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस की अबतक की जांच में यह बात सामने आयी है कि आरोपित मो. शमशाद ने समस्तीपुर के अलावा पश्चिमी चंपारण और शिवहर की दो महिलाओं को भी प्रेम जाल में फंसाकर ठगी की थी। इसमें भी प्रिंस कुमार और एक अन्य युवक के खाते में पैसे मंगवाये थे। दोनों महिलाओं ने अपने-अपने थाना क्षेत्र में शिकायत दर्ज कराई थी। फिलहाल इन दोनों मामलों के सामने आने के बाद समस्तीपुर पुलिस ने दोनों जिलों की पुलिस से संपर्क साधा है।

जांच की प्रक्रिया पुलिस की मानें तो ​जांच में यह बात भी सामने आई है कि यह गिरोह भाड़े के बैंक खातों का प्रयोग करता था। भोले-भाले लोगों को पैसों का लालच देकर उनके नाम पर खाते खुलवाए जाते थे। ठगी की पूरी राशि उन्हीं खातों में ट्रांसफर कराई जाती थी। इससे पुलिस को चकमा देना आसान हो जाता था। पुलिस इन खातों की भी जानकारी जुटा रही है।

गिरोह के अन्य सदस्य जानकारी के मुताबिक, गिरफ्तार मो. शमशाद और प्रिंस कुमार से पूछताछ में दो अन्य शातिरों के भी नाम सामने आए हैं। दोनों के पास से जब्त मोबाइल की जांच में पुलिस को कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। दोनों की निशानदेही और मोबाइल जांच के आधार पर गिरोह के अन्य शातिरों के नाम पते का सत्यापन कर पुलिस की एक टीम ने तलाश तेज कर दी है। पुलिस के अनुसार यह गिरोह सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से महिलाओं से दोस्ती करता था। फिर सहानुभूति या प्यार का नाटक रचकर उनके साथ आर्थिक ठगी को अंजाम देता था।

पीड़ित का मामला जानकारी हो कि समस्तीपुर के ताजपुर की रहनेवाली रंजू देवी से 13.30 लाख रुपए ठगी कर ली गई थी। पीड़िता ने समस्तीपुर साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने छापेमारी कर पारू के गोसाईं टोला से मो. शमशाद और पटना से प्रिंस कुमार को गिरफ्तार किया था。