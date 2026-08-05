हरकत में आई देवा पुलिस, ढोंगी बाबाओं के अड्डे पर पहुंचकर की पूछताछ

देवा शरीफ। झाड़-फूंक के चक्कर में खंभे से बांधने और यातना देने से गत दिनों विवाहिता की हुई मौत के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है। बुधवार को कोतवाली पुलिस एक मजार के पास तथाकथित तांत्रिकों के अड्डे पर पहंुचकर पूछताछ की। पुलिस के हरकत में आने के बाद ढोंग की दुकान चलाने वाले बाबाओं में हड़कंप मचा हुआ है। देवा में झाड़-फूंक के नाम पर हाथ बांधकर यातना देने से लखनऊ के गोमतीनगर के ग्वारी निवासी विवाहिता रूबी की मौत हो गई थी। इसके बाद से पुलिस झाड़-फूंक करने वाले ढोंगी बाबाओं की तलाश में जुटी हुई है।

बुधवार को देवा कोतवाल आलोक मणि त्रिपाठी के निर्देश पर कस्बा इंचार्ज हरिश्चंद्र दो धार्मिक स्थलों के पास तथाकथित बाबाओ के अड्डों पर जाकर जांच पड़ताल की और वहां पर बाहर से आए लोगों से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान वरिष्ठ उप निरीक्षक हरिश्चंद्र ने लोगों से कहा अंधविश्वास में न पड़ें, जो लोग बीमार हैं उन्हें डॉक्टर को दिखाएं। पुलिस ने विवाहिता की मौत का जिक्र करते हुए मौजूद लोगों से कहा अगर कोई झाड़ फूंक की आड़ में शारीरिक यातनाएं देता है, तो उसकी सूचना पुलिस को तुरंत दें। तथाकथित बाबाओं को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के कार्रवाई से झाड़ को करने वालों के बीच हड़कम्प मचा हुआ है। कई तथाकथित बाबा देवा छोड़कर पलायन कर गए हैं। इस संबंध में कोतवाल आलोक मणि त्रिपाठी ने बताया कि झाड़-फूंक और तंत्र- मंत्र करने वाले ढोंगी बाबाओं को चिन्हित किया जाएगा।