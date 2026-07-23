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शराब पीते वायरल वीडियो मामले में चौकीदार सस्पेंड

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर के रामपुरहरि थाने में तैनात चौकीदार राम विजय कुमार को एसएसपी ने निलंबित कर दिया। यह कार्रवाई एक सात साल पुराने वायरल वीडियो की रिपोर्ट के आधार पर की गई, जिसमें वह शराब पीते हुए दिखाई दे रहे थे। एसएसपी ने कहा कि सरकारी कर्मियों का ऐसा वीडियो पुलिस की छवि पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।

शराब पीते वायरल वीडियो मामले में चौकीदार सस्पेंड

मुजफ्फरपुर/मीनापुर। रामपुरहरि थाने में तैनात चौकीदार राम विजय कुमार को एसएसपी ने निलंबित कर दिया। एसएसपी ने एसडीपीओ पूर्वी-एक अलय वत्स की रिपोर्ट पर कार्रवाई की है। वायरल वीडियो में चौकीदार के साथ दो अन्य लोग भी शराब पीते दिख रहे थे। वीडियो रामपुरहरि थाने के सामने स्थित एक होटल का बताया जा रहा था। जांच में पता चला कि वीडियो झारखंड का है और सात साल पुराना है। उस समय रामपुरहरि थाना नहीं बना था। बावजूद एसएसपी ने कड़ी कार्रवाई करते हुए चौकीदार को सस्पेंड कर दिया। एसएसपी ने कहा कि भले ही वीडियो पुराना हो, लेकिन एक सरकारी कर्मी का इस तरह शराब पीते हुए वीडियो सामने आना पुलिस की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

निलंबित चौकीदार राम विजय कुमार थाने में मुंशी की तरह काम करता था और इलाके में उसकी काफी धौंस थी। उसके व्यवहार को लेकर पहले से भी शिकायतें मिल रही थीं।

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