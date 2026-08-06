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काउंस्टेबल पति पर दहेज उत्पीड़न का आरोप, मुकदमा दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
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सोशल मीडिया पर अश्लील फोटो वायरल करने का आरोपकोतवाली मुरसान क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने अपने काउंस्टेबल पति पर दहेज उत्पीड़न, घर से निकालने, मा

काउंस्टेबल पति पर दहेज उत्पीड़न का आरोप, मुकदमा दर्ज

हाथरस, संवाददाता। कोतवाली मुरसान क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने अपने काउंस्टेबल पति पर दहेज उत्पीड़न, घर से निकालने, मारपीट और सोशल मीडिया पर अश्लील फोटो प्रसारित करने की धमकी देने का आरोप लगाया है। इस मामले में एसपी के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ है। मुरसान थाना पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। मुकदमा दर्ज कराते हुए पीड़िता ने कहा है कि उसकी शादी 18 अप्रैल 2025 को अलीगढ़ जिले के थाना टप्पल क्षेत्र एक गांव निवासी के साथ हुई थी। पीड़िता का पति वर्तमान में आरक्षी के पद पर जनपद शाहजहांपुर में तैनात है। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही उसका पति और उसके परिवार वाले अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे।

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मांग पूरी न होने पर पीड़िता को ससुराल पक्ष ने घर से बाहर निकाल दिया। इस संबंध में पीड़िता ने पहले महिला थाना हाथरस में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन आरोपी के पुलिस विभाग से होने के कारण उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद पीड़िता ने न्यायालय हाथरस में भरण-पोषण और दहेज उत्पीड़न का वाद दायर किया हुआ है। पीड़िता का आरोप है कि मुकदमे से बौखलाकर उसका पति अतुल पुलिस की वर्दी और पद का रौब दिखाकर उसे लगातार धमका रहा है। पीड़िता ने कहा है कि उसका पति अपने फेसबुक अकाउंट से पीड़िता के भाई के मोबाइल नंबर पर पीड़िता के अश्लील फोटो प्रसारित कर रहा है और मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहा है। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि पूर्व में उसका पति चार-पांच अज्ञात लोगों के साथ उसके घर में घुसकर मारपीट कर चुका है। अब भी वह जान से मारने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहा है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी कहता है कि वह पुलिस में है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पीड़िता ने वायरल किए गए फोटो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किए हैं।

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