Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

छात्राओं को आत्मरक्षा, सुरक्षा व कानून की दी जानकारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
Follow us on Google News
share

फोटो--04--सीक्रेट हार्ट एकेडमी में मैगलगंज पुलिस ने किया कार्यक्रममी में मैगलगंज पुलिस ने किया कार्यक्रम चपरतला। मिशन शक्ति फेज-6 अभियान के अंतर्गत था

छात्राओं को आत्मरक्षा, सुरक्षा व कानून की दी जानकारी

मिशन शक्ति फेज-6 अभियान के अंतर्गत थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा सीक्रेट हार्ट एकेडमी, प्रेम नगर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में थाना प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार सिंह एवं महिला आरक्षियों ने विद्यालय की छात्राओं को महिला सुरक्षा, आत्मरक्षा एवं कानून संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान कीं। महिला आरक्षियों ने छात्राओं को वह पंपलेट भी वितरित किए। इस दौरान छात्राओं को गुड टच-बैड टच, महिला हेल्पलाइन एवं अन्य टोल फ्री नंबरों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रबंधक फादर जोनी, प्रधानाचार्य फादर अनिल सहित समस्त शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Lakhimpur-khiri-latest-news Lakhimpur Khiri News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।