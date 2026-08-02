छात्राओं को आत्मरक्षा, सुरक्षा व कानून की दी जानकारी
फोटो--04--सीक्रेट हार्ट एकेडमी में मैगलगंज पुलिस ने किया कार्यक्रममी में मैगलगंज पुलिस ने किया कार्यक्रम चपरतला। मिशन शक्ति फेज-6 अभियान के अंतर्गत था
मिशन शक्ति फेज-6 अभियान के अंतर्गत थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा सीक्रेट हार्ट एकेडमी, प्रेम नगर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में थाना प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार सिंह एवं महिला आरक्षियों ने विद्यालय की छात्राओं को महिला सुरक्षा, आत्मरक्षा एवं कानून संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान कीं। महिला आरक्षियों ने छात्राओं को वह पंपलेट भी वितरित किए। इस दौरान छात्राओं को गुड टच-बैड टच, महिला हेल्पलाइन एवं अन्य टोल फ्री नंबरों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रबंधक फादर जोनी, प्रधानाचार्य फादर अनिल सहित समस्त शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहा।
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