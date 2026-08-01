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कांवरियों को गंतव्य तक पहुंचने में न हो कोई असुविधा : पुलिस आयुक्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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प्रयागराज में पुलिस आयुक्त पीयूष मोर्डिया ने कांवर यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुलिस से कांवरियों की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त दिशा-निर्देश दिए। यात्रा मार्गों पर निगरानी और सुरक्षा बढ़ाने, यातायात व्यवस्था को सुधारने और शिकायतों का निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश दिए गए।

कांवरियों को गंतव्य तक पहुंचने में न हो कोई असुविधा : पुलिस आयुक्त
कांवरियों को गंतव्य तक पहुंचने में न हो कोई असुविधा : पुलिस आयुक्त

प्रयागराज, संवाददाता। पुलिस आयुक्त पीयूष मोर्डिया ने शनिवार को रिजर्व पुलिस लाइंस स्थित त्रिवेणी सभागार में कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण तथा श्रावण मास एवं कांवर यात्रा की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। पुलिस आयुक्त ने मातहतों को सख्त निर्देश दिए कि कांवरियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए।

कांवरियों के साथ सौम्य व्यवहार

उन्होंने पुलिसकर्मियों को कांवरियों के साथ सौम्य व्यवहार और हरसंभव सहयोग देने के निर्देश दिए हैं। पुलिस आयुक्त ने मातहतों से कहा कि यात्रा मार्गों पर पर्याप्त पुलिसबल, सीसीटीवी, ड्रोन व पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए निगरानी रखी जाए और डिवाइडरों के अवैध कट बंद कराने के साथ ही घाटों पर सुरक्षा बढ़ाई जाए। फ्लोटिंग बैरियर व साइन बोर्ड लगाए जाएं तथा शिविरों व विश्राम स्थलों का नियमित निरीक्षण किया जाए।

यातायात व्यवस्था को सुधारना

पुलिस आयुक्त ने यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए ट्रक एसोसिएशनों से समन्वय स्थापित कर रूट डायवर्जन को प्रभावी बनाने की बात भी कही। उन्होंने थाना प्रभारियों को हिदायत दी कि फरियादियों की शिकायतों का त्वरित निस्तारण हो और बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पैदल गश्त व संदिग्धों की सघन जांच की जाए। बैठक में अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था डॉ. अजय पाल शर्मा तथा अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय विजय ढुल समेत सभी डीसीपी, एसीपी, थाना प्रभारी और विभिन्न शाखाओं के प्रभारी मौजूद रहे।

सामान्य प्रश्न

पुलिस आयुक्त ने कांवर यात्रा की तैयारियों को लेकर कौन सी बैठक की?
पुलिस आयुक्त पीयूष मोर्डिया ने रिजर्व पुलिस लाइंस स्थित त्रिवेणी सभागार में समीक्षा बैठक की।
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