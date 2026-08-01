बालिका से दुष्कर्म का आरोपी साधु भेषधारी भेजा जेल
बालिका से दुष्कर्म का आरोपी साधु भेषधारी भेजा जेलबालिका से दुष्कर्म का आरोपी साधु भेषधारी भेजा जेल
थाना गोवर्धन पुलिस ने शुक्रवार को दुष्कर्म पीड़ित बालिका का मेडिकल और न्यायालय में बयान कराने के बाद आरोपी का चालान किया। न्यायालय ने आरोपी साधु भेषधारी युवक को जेल भिजवा दिया है। बताते चलें कि सोमवार दोपहर कस्बा गोवर्धन क्षेत्र स्थित एक कॉलोनी में पश्चिम बंगाल 24 परगना निवासी एक साधु भेषधारी करीब 42 वर्षीय युवक उसके मकान में किराये पर रह रहे परिवार की 11 वर्षीय बालिका के साथ छेड़खानी कर दुष्कर्म किया था। आरोप है कि इस दौरान बालिका के अश्लील वीडियो व फोटो भी लिये। इसकी जानकारी होने पर मंगलवार देर रात बालिका की मां ने थाने में तहरीर दी थी।
पुलिस ने गुरुवार को इलाका पुलिस ने पीड़िता को चिकित्सीय परीक्षण को भिजवाया गया लेकिन अपरिहार्य कारणवश उसका चिकित्सीय परीक्षण नहीं हो सका। थाना प्रभारी निरीक्षक गोवर्धन विनय कुमार मिश्रा ने बताया पुलिस ने शुक्रवार को पीड़ित बालिका का चिकित्सीय परीक्षण के बाद न्यायालय में बयान कराये गये। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार किये गये आरोपी को भी न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय से उसे जेल भिजवा दिया गया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें