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बालिका से दुष्कर्म का आरोपी साधु भेषधारी भेजा जेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मथुरा
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बालिका से दुष्कर्म का आरोपी साधु भेषधारी भेजा जेलबालिका से दुष्कर्म का आरोपी साधु भेषधारी भेजा जेल

बालिका से दुष्कर्म का आरोपी साधु भेषधारी भेजा जेल

थाना गोवर्धन पुलिस ने शुक्रवार को दुष्कर्म पीड़ित बालिका का मेडिकल और न्यायालय में बयान कराने के बाद आरोपी का चालान किया। न्यायालय ने आरोपी साधु भेषधारी युवक को जेल भिजवा दिया है। बताते चलें कि सोमवार दोपहर कस्बा गोवर्धन क्षेत्र स्थित एक कॉलोनी में पश्चिम बंगाल 24 परगना निवासी एक साधु भेषधारी करीब 42 वर्षीय युवक उसके मकान में किराये पर रह रहे परिवार की 11 वर्षीय बालिका के साथ छेड़खानी कर दुष्कर्म किया था। आरोप है कि इस दौरान बालिका के अश्लील वीडियो व फोटो भी लिये। इसकी जानकारी होने पर मंगलवार देर रात बालिका की मां ने थाने में तहरीर दी थी।

पुलिस ने गुरुवार को इलाका पुलिस ने पीड़िता को चिकित्सीय परीक्षण को भिजवाया गया लेकिन अपरिहार्य कारणवश उसका चिकित्सीय परीक्षण नहीं हो सका। थाना प्रभारी निरीक्षक गोवर्धन विनय कुमार मिश्रा ने बताया पुलिस ने शुक्रवार को पीड़ित बालिका का चिकित्सीय परीक्षण के बाद न्यायालय में बयान कराये गये। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार किये गये आरोपी को भी न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय से उसे जेल भिजवा दिया गया है।

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