भीमताल तिराहा कांड को जिला अदालत में दी चुनौती

नैनीताल में भीमताल तिराहा पर छह जुलाई हुई जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने आरोपियों की रिमांड खारिज करने के फैसले को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने गंभीर रूप से घायल रमेश किरौला के बयान के अभाव को रिमांड निरस्त करने का आधार मानने को गलत ठहराते हुए कार्रवाई के लिए निर्देश दिया है।

नैनीताल, संवाददाता। भीमताल तिराहा में बीती छह जुलाई की रात हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने आरोपियों की रिमांड खारिज करने के फैसले को जिला एवं सत्र न्यायालय में चुनौती दी है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा के माध्यम से बीएनएसएस की धारा 438 और 440 के तहत निगरानी याचिका दाखिल की गई है। इसमें 20 जुलाई के निचली अदालत (एसीजेएम नैनीताल) के आदेश को निरस्त कर आरोपियों को धारा 109 बीएनएस के तहत न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की गई है।

हमले का विवरण उल्लेखनीय है कि छह जुलाई की रात मेहरागांव स्थित एक रेस्टोरेंट में आरोपी राहुल रावत, गौरांग रौतेला, अजय कुल्याल, गौरव कुल्याल उर्फ गुल्ली और आयुष बोरा ने रेस्टोरेंट संचालक हिमांशु रैक्वाल व उनके भाई से मारपीट की थी। इसके बाद घायलों को अस्पताल ले जाते समय भीमताल तिराहे पर आरोपियों और उनके 10-12 साथियों ने बोलेरो रोककर बीच-बचाव करने आए रमेश किरौला और योगेश किरौला पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिसमें रमेश गंभीर रूप से घायल हो गए। वर्तमान में रमेश किरौला दिल्ली के मैक्स अस्पताल में वेंटिलेटर पर कोमा में हैं। पूर्व में एसीजेएम ने पीड़ित के बयान और शिनाख्त न होने के आधार पर रिमांड याचिका खारिज कर दी थी। पुलिस ने जिला अदालत में तर्क दिया है कि पीड़ित के कोमा में होने के कारण बयान दर्ज होना संभव नहीं है, ऐसे में केवल बयान न होने को रिमांड निरस्त करने का आधार बनाना अनुचित है।

हाईकोर्ट का निर्देश मामले में पीड़ित ने हाईकोर्ट की शरण भी ली। कोमा में भर्ती घायल रमेश किरौला का बयान दर्ज नहीं होने को रिमांड खारिज करने का आधार बनाने पर हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को गलत ठहराया। कोर्ट ने कहा कि गंभीर हालत में वेंटिलेटर पर भर्ती घायल का बयान दर्ज न हो पाना आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में बाधा नहीं बन सकता। हाईकोर्ट ने एसीजेएम का आदेश निरस्त करते हुए मामले में कानून के अनुसार आगे कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।