Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

भीमताल तिराहा कांड को जिला अदालत में दी चुनौती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नैनीताल
Follow us on Google News
share

नैनीताल में भीमताल तिराहा पर छह जुलाई हुई जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने आरोपियों की रिमांड खारिज करने के फैसले को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने गंभीर रूप से घायल रमेश किरौला के बयान के अभाव को रिमांड निरस्त करने का आधार मानने को गलत ठहराते हुए कार्रवाई के लिए निर्देश दिया है।

भीमताल तिराहा कांड को जिला अदालत में दी चुनौती

नैनीताल, संवाददाता। भीमताल तिराहा में बीती छह जुलाई की रात हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने आरोपियों की रिमांड खारिज करने के फैसले को जिला एवं सत्र न्यायालय में चुनौती दी है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा के माध्यम से बीएनएसएस की धारा 438 और 440 के तहत निगरानी याचिका दाखिल की गई है। इसमें 20 जुलाई के निचली अदालत (एसीजेएम नैनीताल) के आदेश को निरस्त कर आरोपियों को धारा 109 बीएनएस के तहत न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की गई है।

ये भी पढ़ें:अधिवक्ता और उनके भाई संग मारपीट मामले में दोषियों पर कार्यवाही करें : हाईकोर्ट

हमले का विवरण

उल्लेखनीय है कि छह जुलाई की रात मेहरागांव स्थित एक रेस्टोरेंट में आरोपी राहुल रावत, गौरांग रौतेला, अजय कुल्याल, गौरव कुल्याल उर्फ गुल्ली और आयुष बोरा ने रेस्टोरेंट संचालक हिमांशु रैक्वाल व उनके भाई से मारपीट की थी। इसके बाद घायलों को अस्पताल ले जाते समय भीमताल तिराहे पर आरोपियों और उनके 10-12 साथियों ने बोलेरो रोककर बीच-बचाव करने आए रमेश किरौला और योगेश किरौला पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिसमें रमेश गंभीर रूप से घायल हो गए। वर्तमान में रमेश किरौला दिल्ली के मैक्स अस्पताल में वेंटिलेटर पर कोमा में हैं। पूर्व में एसीजेएम ने पीड़ित के बयान और शिनाख्त न होने के आधार पर रिमांड याचिका खारिज कर दी थी। पुलिस ने जिला अदालत में तर्क दिया है कि पीड़ित के कोमा में होने के कारण बयान दर्ज होना संभव नहीं है, ऐसे में केवल बयान न होने को रिमांड निरस्त करने का आधार बनाना अनुचित है।

हाईकोर्ट का निर्देश

मामले में पीड़ित ने हाईकोर्ट की शरण भी ली। कोमा में भर्ती घायल रमेश किरौला का बयान दर्ज नहीं होने को रिमांड खारिज करने का आधार बनाने पर हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को गलत ठहराया। कोर्ट ने कहा कि गंभीर हालत में वेंटिलेटर पर भर्ती घायल का बयान दर्ज न हो पाना आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में बाधा नहीं बन सकता। हाईकोर्ट ने एसीजेएम का आदेश निरस्त करते हुए मामले में कानून के अनुसार आगे कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

प्रतिशत पूछे जाने वाले प्रश्न

भीमताल में जानलेवा हमले की घटना कब हुई?
भीमताल तिराहा में बीती छह जुलाई की रात को यह घटना हुई।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bhimtal
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।