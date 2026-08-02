ट्रेन से गिरकर मौत मामले में पुलिस अभिरक्षा से भागाने का मामला दर्ज

गोवा पुलिस कटिहार के आरोपी को लेकर जा रही थी कटिहार से ट्रेन खुलने के

नवगछिया, निज संवाददाता। नवगछिया जीआरपी थाना क्षेत्र के काढ़ागोला-कटिहार रेलवे स्टेशन के बीच रविवार की रात गोवा पुलिस की अभिरक्षा से भागे चोरी के आरोपित मृतक छोटू कुमार साह पर मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में गोवा पुलिस के पीएस आई सननी करेकर ने लिखित आवेदन देकर मामला दर्ज कराया है।

अप्राध कर्मियों द्वारा गिरफ्तारी उन्होंने बताया कि कटिहार जिला के अहमदाबाद थाना क्षेत्र के छोटू कुमार शाह, संजीव कुमार और छोटू टोटी को पुलिस अभिरक्षा में कटिहार रेलवे स्टेशन से नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस में गोवा ले जा रहे थे। कटिहार से ट्रेन खुलने के बाद छोटू कुमार पिता मोती साह ट्रेन से कूद कर भाग गया। जिसको लेकर छोटू साह पर बीएनएस की धारा 262 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मालूम हो कि छोटू साह का शव कटिहार काढ़ागोला रेलवे स्टेशन के बीच पड़ा हुआ मिला था। उसके पॉकेट से गोवा पुलिस का नोटिस बरामद किया गया था।

घटना के बाद जांच घटना के बाद कटिहार रेल एसपी खुद ही पूरे मामले की निगरानी बनाए हुए हैं। एसपी ने एक एसआईटी टीम भी गठित की है। जिसमें जीआरपी थाना अध्यक्ष अरुण कुमार चौधरी सर्किल इंस्पेक्टर और डीएसपी के नेतृत्व में पूरी तरह से जांच कराई जा रही है। जिससे कि मामला का खुलासा हो सके।

जांच का ब्योरा नवगछिया जीआरपी थानाअध्यक्ष अरुण कुमार चौधरी ने बताया कि हम लोगों ने आवेदन के आधार पर मामला दर्ज किया है, लेकिन इस मामले में हम लोग कई स्तर तक जांच कर रहे हैं। जिसमें मृतक को कहां से गिरफ्तार कर कहां ले जा रहा था। इसकी जानकारी जुटा रहे हैं।