दंपति से लूट करने वाले दो लुटेरे पुलिस ने पकड़े, जेवरात, नकदी बरामद
एटा, हिन्दुस्तान संवाद। कोतवाली देहात पुलिस, जनपदीय स्वाट, सर्विलांस टीम ने संयुक्त रुप से कार्यवाही करते हुए 14 दिन पूर्व हुई लूट के मामले में दो ल
एटा, कोतवाली देहात पुलिस, जनपदीय स्वाट, सर्विलांस टीम ने संयुक्त रुप से कार्यवाही करते हुए 14 दिन पूर्व हुई लूट के मामले में दो लुटेरों को पकड़ा। जिनके कब्जे से छीना हुआ एक कान का झुमका, अवैध तमंचा, तीन कारतूस बरामद हुए है। अन्य घटनाओं से संबंधित एक चैन पीली धातु , एक मोबाइल, 15700 रुपये नकद, बाइक बरामद हुई। बता दें कि 26 जुलाई को कोतवाली देहात क्षेत्र में काली नदी के पास दो बाइक सवार चार लुटेरों ने दंपति की बाइक में टक्कर मारकर नीचे गिरा दिया था और महिला के कान के कुंडल लूट ले गए थे। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर लुटेरों की तलाश शुरु की।
एसएसपी डॉ. इलामारन जि के निर्देशित में कार्रवाई शुरु हुई। कोतवाली देहात प्रभारी केके लोधी, स्वाट टीम प्रभारी श्रवण निगम, सर्विलांस टीम ने कार्यवाही करते हुए लुटेरे मोहित पुत्र राजेंद्र प्रसाद, सचिन पुत्र मुकेश निवासी गांव नवाबगंज नगरिया थाना सिकंदरपुर वैश्य जिला कासगंज को एक कान का झुमका सहित पकड़ा। अन्य घटनाओं से संबंधित चैन, मोबाइल, 15700 रूपये, बाइक बरामद हुई। पूछताछ में बताया कि थाना मिरहची क्षेत्र में महिला से बैग छीनने का भी प्रयास इन्ही लुटेरों ने किया था। इसके साथ ही थाना अमांपुर कासगंज, थाना कम्पिल जिला फर्रुखाबाद, थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली, थाना जैतीपुर जनपद शाहजहांपुर में भी घटनाओं को अंजाम दिया है।
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