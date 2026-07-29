घर में चल रहा था स्मैक का अड्डा, पांच आरोपी गिरफ्तार

सितारगंज, संवाददाता। पुलिस ने नगर के एक निजी महाविद्यालय के समीप स्थित घर में संचालित स्मैक तस्करी के अड्डे का भंडाफोड़ करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 51.97 ग्राम स्मैक, तस्करी में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटी, सात मोबाइल फोन, स्मैक बिक्री से प्राप्त 8,310 रुपये नकद और नशे की कमाई से खरीदे गए जेवर बरामद किए हैं। मंगलवार को उपनिरीक्षक बबीता टम्टा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने वलीनगर स्थित एक घर के चबूतरे पर छापा मारकर पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, आरोपी मोटरसाइकिल और स्कूटी के जरिए स्मैक का परिवहन करते थे और वहीं बैठकर स्मैक की पुड़िया तैयार कर उसकी बिक्री करते थे।

गिरफ्तार आरोपियों में आरफीन खां पुत्र हसीन खां निवासी बाईपास कॉलोनी हाल पता वलीनगर सितारगंज, मो. आदिल पुत्र सद्दरुद्दीन निवासी महल सराय जलालाबाद, थाना नजीबाबाद जिला बिजनौर यूपी, जैनब परवीन पत्नी आरफीन खां निवासी बाईपास कॉलोनी हाल पता वलीनगर, अलीशा पुत्री सद्दरुद्दीन निवासी महल सराय जलालाबाद हाल पता वलीनगर, दिलनवाज अंसारी पुत्र नसीम अहमद निवासी महल सराय जलालाबाद हाल पता वलीनगर सितारगंज बताया। कोतवाल सुंदरम शर्मा ने बताया कि स्मैक की सप्लाई महिला तस्कर तहसीन द्वारा की जाती थी। तहसीन के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत पहले से तीन मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस टीम में कोतवाल सुंदरम शर्मा, एसएसआई जावेद मलिक, एसआई बबीता टम्टा, मतलूब खान, मनोज गवाल, तारा गड़िया, प्रेम सिंह, जगदीश कोठियाल, कृष्ण चंद्र, नरेंद्र सिंह और ज्योति शर्मा शामिल रहे।