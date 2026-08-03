चंदवारा के बाबा होटल में देह व्यापार का भंडाफोड़, पांच गिरफ्तार

कोडरमा पुलिस ने चंदवारा में बाबा होटल में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया और तीन पीड़िताओं को मुक्त कराया। होटल से आपत्तिजनक सामग्री और शराब की बोतलें जब्त की गईं। मामले में होटल मैनेजर और दलालों को भी हिरासत में लिया गया है।

चंदवारा, कोडरमा, हिन्दुस्तान टीम। कोडरमा एसपी के नेतृत्व में पुलिस ने जिले में देह व्यापार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए चंदवारा थाना क्षेत्र के उरवां मोड़ स्थित बाबा होटल में संचालित देह व्यापार के अड्डे का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने होटल में शनिवार की रात छापेमारी कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि तीन पीड़िताओं को मुक्त कराया। इस दौरान पकड़ायी सभी युवतियों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। मामले में दलाल और होटल मैनेजर को भी हिरासत में लेकर कुल पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। होटल से आपत्तिजनक सामग्री, खाली और भरी हुई शराब की बोतलें, दो कार और एक इलेक्ट्रिक स्कूटी भी जब्त की गई है। पुलिस ने इस मामले में चंदवारा थाना में संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है。

पुलिस अधीक्षक की जानकारी पुलिस अधीक्षक कुमार शिवाशीष को सूचना मिली थी कि उरवां मोड़ स्थित बाबा होटल में अनैतिक देह व्यापार का संचालन किया जा रहा है। सूचना के सत्यापन और कार्रवाई के लिए तिलैया थाना प्रभारी के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने योजनाबद्ध तरीके से होटल में छापेमारी की, जहां अनैतिक गतिविधियों में संलिप्त तीन लोगों को रंगेहाथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बिहार के नवादा जिले के गोरधोवा निवासी रंजीत कुमार, टीकाबीघा निवासी वीरेंद्र कुमार तथा कोडरमा के असनाबाद निवासी मो. एहतेशाम के रूप में हुई।

दलाल और होटल मैनेजर की गिरफ्तारी छापेमारी के दौरान अनैतिक देह व्यापार में मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले उरवां निवासी कैलाश प्रसाद वर्मा तथा होटल मैनेजर रवि कुमार को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने होटल से आपत्तिजनक सामान, शराब, शराब की खाली बोतलें, सिगरेट, शक्तिवर्धक गोलियां समेत अन्य सामग्री बरामद की। इसके अलावा होटल परिसर से दो चारपहिया वाहन और एक इलेक्ट्रिक स्कूटी भी जब्त की गई।

अन्य आरोपियों की तलाश पुलिस ने बताया कि मामले में संबंधित धाराओं के तहत कांड दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। इस अवैध गतिविधि से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। जांच के दौरान यदि किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने स्पष्ट किया कि जिले में अनैतिक देह व्यापार, मानव तस्करी, अवैध शराब और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा।

बॉक्स के लिए अनिवार्य

इन आरोपियों को किया गया गिरफ्तार

रंजीत कुमार, निवासी गोरधोवा, जिला नवादा (बिहार)

वीरेंद्र कुमार, निवासी टीकाबीघा, जिला नवादा (बिहार)

मो. एहतेशाम, निवासी असनाबाद, झुमरीतिलैया, कोडरमा

कैलाश प्रसाद वर्मा, निवासी उरवां, चंदवारा, कोडरमा

रवि कुमार (होटल मैनेजर), गोरहंद, मरकच्चो, कोडरमा

नोट:

इससे संबंधित सेकेंड लीड अगली फाइल में।

इससे संबंधित सेकेंड लीड अगली फाइल में।

इससे संबंधित सेकेंड लीड अगली फाइल में।