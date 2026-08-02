इमामगंज के कोठी में 10 लीटर देसी शराब के साथ धंधेबाज गिरफ्तार
इमामगंज प्रखंड के कोठी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर सोबड़ी गांव के पास छापेमारी कर 10 लीटर देसी शराब के साथ साधु पासवान नामक धंधेबाज को गिरफ्तार किया। आरोपी झारखंड से शराब लाकर बेचा करता था। उसके खिलाफ बिहार मद्य निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है।
इमामगंज प्रखंड के कोठी थाना की पुलिस ने रविवार को गुप्त सूचना के आधार पर सोबड़ी गांव के पास छापेमारी कर 10 लीटर देसी शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान कोठी थाना क्षेत्र के बारा कला गांव निवासी साधु पासवान के रूप में हुई है। थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार ने बताया कि आरोपी झारखंड के प्रतापपुर जंगल क्षेत्र से शराब लाकर क्षेत्र में बेचता था। उसके खिलाफ बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है।
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