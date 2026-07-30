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एमजीएम पुलिस ने अंतरराज्यीय गांजा तस्करी गिरोह का किया भंडाफोड़, तीन गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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एमजीएम थाना पुलिस ने अंतरराज्यीय गांजा तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 9.2 किलोग्राम गांजा, नकद राशि और अन्य सामान बरामद किया। तस्करों में स्थानीय निवासी और पश्चिम बंगाल से आये आरोपी शामिल हैं। तीनों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

एमजीएम पुलिस ने अंतरराज्यीय गांजा तस्करी गिरोह का किया भंडाफोड़, तीन गिरफ्तार

एमजीएम थाना पुलिस ने अंतरराज्यीय गांजा तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 9.2 किलोग्राम गांजा, 31,360 रुपये नकद, एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक तराजू, एक मोटरसाइकिल, एक जियो कीपैड फोन और एक टचस्क्रीन मोबाइल फोन बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपियों में एमजीएम थाना क्षेत्र के बेको निवासी मंतोष महतो उर्फ बुधू महतो (38) तथा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के बंदवान निवासी शंभू गोराई (58) और प्राण कृष्ण गोराई (53) शामिल हैं।पुलिस के अनुसार मंगलवार को गुप्त सूचना के आधार पर बेको गांव में छापेमारी की। मंतोष महतो के घर से 7.2 किलोग्राम गांजा, 6,400 रुपये नकद और एक डिजिटल तराजू बरामद हुआ।

पूछताछ में मंतोष ने स्वीकार किया कि वह पुरुलिया से गांजा लाकर स्थानीय क्षेत्रों में बेचता था। उसकी सूचना पर पुलिस ने बेको-छोटाबांकी मार्ग पर घेराबंदी कर शंभू गोराई और प्राण कृष्ण गोराई को मोटरसाइकिल समेत गिरफ्तार कर लिया। दोनों के पास से 2 किलोग्राम गांजा और बिक्री के 24,960 रुपये बरामद हुए। तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

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