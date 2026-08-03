कासिम बाजार में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हथियार खरीद-बिक्री की साजिश रचते 3 बदमाश गिरफ्तार

मुंगेर पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। शास्त्री नगर से तीन अपराधियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। उनके पास एक लोडेड देसी पिस्तौल, एक देसी कट्टा और आठ जिंदा कारतूस मिले। मुख्य आरोपी का आपराधिक इतिहास रहा है और पुलिस अब उसकी जांच कर रही है।

​मुंगेर, निज संवाददाता। कासिम बाजार थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शनिवार को बड़ी सफलता हासिल करते हुए अवैध हथियारों की खरीद-बिक्री और तस्करी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने शास्त्री नगर गली नंबर-04 में छापेमारी कर तीन शातिर अपराधियों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से एक लोडेड विदेशी छाप (नॉर्निको किंग लिखा हुआ) देसी पिस्तौल, एक देसी कट्टा और कुल 8 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों में से एक का पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है। ​गुप्त सूचना पर पुलिस ने की त्वरित कार्रवाईः

पुलिस की त्वरित कार्रवाई ​थानाध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली थी कि कासिम बाजार थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर निवासी अजीत कुमार उर्फ मिट्ठू (24 वर्ष) के घर पर कुछ लोग अवैध हथियार इकट्ठा कर खरीद-बिक्री एवं बड़ी वारदात की योजना बना रहे हैं। सूचना मिलते ही कासिम बाजार पुलिस की दिवा गश्ती टीम (पु०अ०नि० अंकित कुमार भारती व पुलिस बल) ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बताए गए ठिकाने पर दबिश दी। पुलिस को देखते ही घर के बरामदे में बैठे तीन युवक भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन मुस्तैद पुलिस बल ने घेराबंदी कर तीनों को मौके पर ही दबोच लिया। इस मामले में कासिमबाजार थाने में रविवार को एसपी सैयद इमरान मसूद ने विस्तुत जानकारी दी।

तलाशी में मिले हथियार ​तलाश में सोफे व तकिए के नीचे से मिले हथियारः गिरफ्तार युवकों की पहचान अजीत कुमार उर्फ मिट्ठू (शास्त्री नगर), सुमन सौरभ उर्फ छोटू मंडल (30 वर्ष, निवासी शास्त्री नगर) और दिवाकर कुमार उर्फ अन्नू कुमार (31 वर्ष, निवासी पटेल नगर माधोपुर, थाना वासुदेवपुर) के रूप में हुई है। पूछताछ के बाद जब घर की तलाशी ली गई तो बरामदे में रखे सोफे के गद्दे के नीचे से एक देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस मिले। इसके बाद कड़ाई से पूछताछ करने पर मुख्य आरोपी अजीत कुमार की निशानदेही पर उसके बेडरूम में पलंग के तकिए के नीचे छिपाकर रखी गई एक लोडेड देसी पिस्तौल और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए गए।

अवैध हथियारों का व्यापार ​मुनाफे के लिए करते थे हथियारों का सौदाः कड़ाई से की गई पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे मिलकर अवैध हथियारों की खरीद-बिक्री का काम करते हैं। वे औने-पौने दामों में हथियार खरीदकर सही ग्राहक मिलने पर उन्हें ऊंचे दामों में बेच देते थे और उससे मिलने वाले पैसों को आपस में बांट लेते थे। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि वे हथियार कहां से लाते थे और किन्हें बेचने की फिराक में थे।

मुख्य आरोपी का आपराधिक इतिहास ​महीने भर पहले ही जमानत पर बाहर आया था मुख्य आरोपीः मामले की जानकारी देते हुए एसपी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि मुख्य आरोपी अजीत कुमार उर्फ मिट्ठू का पूर्व में भी गंभीर आपराधिक इतिहास रहा है। वह पिछले साल रंगदारी के लिए किड्नैपिंग की वारदात में शामिल रहा था और पुलिस ने उसे हथियार के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा था। लगभग एक महीने पहले ही वह जमानत पर बाहर आया था, लेकिन बाहर आते ही फिर से अवैध हथियारों के काले कारोबार में सक्रिय हो गया।

​पुलिस ने सभी जब्त हथियारों को सील कर मालखाने में सुपुर्द कर दिया है तथा तीनों आरोपियों को आर्म्स एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजने की विधिक कार्रवाई की जा रही है।