60 अवैध कारतूस के साथ दबोचा, सप्लाई नेटवर्क

बदायूं में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक युवक को 315 बोर के 60 अवैध कारतूस और बाइक के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ में युवक ने कारतूस दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की बात कबूल की। पुलिस ने दो अन्य आरोपियों की तलाश शुरू की है और शस्त्र दुकानों की जांच कराने की बात कही है।

बदायूं, संवाददाता। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक युवक को 315 बोर के 60 अवैध कारतूस और बाइक के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने कारतूस दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की बात कबूल की। इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दो अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। उक्त कारतूस युवक को जिसने दिये वह कहां से लाया। पुलिस ने एक बार फिर से न केवल शस्त्र दुकानों की जांच कराने की बात कही है। सावन के त्योहार के लिये उक्त कारतूस की अवैध रूप से सपलाई को लेकर पुलिस सतर्क हो उठी है। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का है। पुलिस अभियान के तहत चेकिंग रही थी। इसी दौरान कादरी गेट के पास नावेद पुत्र रियासत निवासी गांव नादी गोटिया सिविल लाइंस को गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 315 बोर के 60 अवैध कारतूस बरामद हुए। आरोपी के पास मौजूद बाइक को भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया। बरामदगी के आधार पर पुलिस आरोपी को थाने ले आई और उसके खिलाफ शस्त्र अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी।

पूछताछ के दौरान अनुज्ञेयता पूछताछ में नावेद ने बताया कि उसके चचेरे भाई ताज मोहम्मद ने उसे कारतूस दिए थे। ताज ने बताया था कि बिनावर थाना क्षेत्र के गांव ब्योर residente अरबाज कादरी गेट के आसपास आकर उससे कारतूस ले जाएगा। इसके बाद पुलिस ने ताज मोहम्मद और अरवाज की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का मानना है कि दोनों की गिरफ्तारी के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि कारतूस कहां से लाए गए और उनकी आपूर्ति किसे की जानी थी। प्रभारी निरीक्षक संजय सिंह ने बताया कि आरोपी को न्यायालय में पेश कर दिया गया है तथा फरार आरोपियों की गिरफ्तारी और पूरे नेटवर्क की जांच के लिए पुलिस टीम लगातार कार्रवाई कर रही है।

जिले की शस्त्र दुकानों के स्टाक की होगी जांच जिले में लंबे समस से शस्त्र दुकानों पर मौजूद स्टाक की जांच नहीं हुई। आशंका है, यह कारतूस किसी न किसी शस्त्र दुकान से बेचे गये हैं। दुकान कौन सी है और एक साथ इतने कारतूस कैसे निकले। नियम है एक बार में 10 से ज्यादा कारतूस किसी को नहीं दिये जायें और उसके बदले में खाली खोखे जमा कराए जाएं।

संवेदनशील है बिनावर का ब्योर गांव पकड़े गये नावेद की मानें तो उसे यह कारतूस बिनावर इलाके ब्योर गांव में रहने वाले अरबाज को देने थे। बिनावर का ब्योर गांव पहले से ही संवेदनशील है। ऐसे में यहां एक साथ कारतूसों की इतनी बड़ी खेप क्यों, ले जायी जा रही थी, इसकी भी जांच शुरू हो गई है।

कहां से लाया गया कारतूस सावन त्योहार पर सख्ती के बाद भी एक साथ एक युवक पर 60 कारतूस मिलने के बाद पुलिस अधिकारियों ने इसे गंभीरता से लिया। पुलिस यह पता लगा रही है नावेद को उसके चचेरे भाई ने जो कारतूस दिये। वह इसे कहां से लेकर आया। बदायूं जिले से उसे किसी ने स्प्लाई किए तो किसने। बाहर से लेकर आया तो वह किस जगह से लेकर आय। पुलिस कहन है, ताज मोहम्मद व अरबाज की तलाश की जा रही है। उनके पकड़े जाने के बाद पुलिस इसके नेटवर्क से पर्दा उठाएगी।