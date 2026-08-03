छात्रों को साइबर सुरक्षा व सोशल मीडिया के प्रति किया जागरूक

परसथुआ, एक संवाददाता। बाल कल्याण योजना के तहत पुलिस टीम ने गिरीश नारायण मिश्र महाविद्यालय सभागार तथा केदारनाथ उच्च विद्यालय परिसर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं को साइबर सुरक्षा, सोशल मीडिया के जिम्मेदार उपयोग और कानून संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं। थानाध्यक्ष रामचंद्र चौपाल ने बताया कि जिला मुख्यालय से पहुंची पुलिस टीम ने छात्रों से अपील की कि वे बिना सत्यापन के किसी भी भ्रामक या तथ्यहीन वीडियो एवं संदेश को सोशल मीडिया पर वायरल न करें। कहा कि गलत या आपत्तिजनक सामग्री साझा करने पर पुलिस द्वारा कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। छात्र-छात्राओं को विद्यालय व सार्वजनिक स्थानों पर अनुशासन बनाए रखने, किसी के साथ अभद्र व्यवहार या छेड़छाड़ नहीं करने तथा किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान नहीं देने और उसके प्रचार-प्रसार से बचने की सलाह दी।