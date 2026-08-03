छात्रों को साइबर सुरक्षा व सोशल मीडिया के प्रति किया जागरूक
परसथुआ, एक संवाददाता। ग और कानून संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं। थानाध्यक्ष रामचंद्र चौपाल ने बताया कि जिला मुख्यालय से पहुंची पुलिस
परसथुआ, एक संवाददाता। बाल कल्याण योजना के तहत पुलिस टीम ने गिरीश नारायण मिश्र महाविद्यालय सभागार तथा केदारनाथ उच्च विद्यालय परिसर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं को साइबर सुरक्षा, सोशल मीडिया के जिम्मेदार उपयोग और कानून संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं। थानाध्यक्ष रामचंद्र चौपाल ने बताया कि जिला मुख्यालय से पहुंची पुलिस टीम ने छात्रों से अपील की कि वे बिना सत्यापन के किसी भी भ्रामक या तथ्यहीन वीडियो एवं संदेश को सोशल मीडिया पर वायरल न करें। कहा कि गलत या आपत्तिजनक सामग्री साझा करने पर पुलिस द्वारा कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। छात्र-छात्राओं को विद्यालय व सार्वजनिक स्थानों पर अनुशासन बनाए रखने, किसी के साथ अभद्र व्यवहार या छेड़छाड़ नहीं करने तथा किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान नहीं देने और उसके प्रचार-प्रसार से बचने की सलाह दी।
किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने के लिए प्रेरित किया गया। मौके पर प्राचार्य विजय सिंह, रोहन गुप्ता, अजय कुमार, सत्यनारायण पासवान, प्रधानाध्यापिका विभा यादव आदि थीं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें