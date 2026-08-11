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कार में टक्कर का आरोप लगा पुलिसकर्मी पर हमला, मोबाइल तोड़ा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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गाजियाबाद में कविनगर थानाक्षेत्र में पुलिसकर्मी सचिन गौतम को कार में टक्कर का आरोप लगाते हुए 10-15 युवकों ने बेरहमी से पीटा। मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया है। सचिन गंभीर रूप से घायल हुए और अस्पताल में भर्ती किया गया।

कार में टक्कर का आरोप लगा पुलिसकर्मी पर हमला, मोबाइल तोड़ा

गाजियाबाद, योगेन्द्र सागर। कविनगर थानाक्षेत्र में कार में टक्कर मारने के आरोप लगाते हुए पुलिसकर्मी की बेरहमी से पिटाई करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक महिला ने फोन कर 10-15 युवकों को बुला लिया, जिन्होंने पुलिसकर्मी पर लाठी-डंडों से तब तक पीटा, जब तक वह बेहोश नहीं हो गया। आरोपियों ने उसका मोबाइल फोन भी तोड़ दिया। पीड़ित के भाई की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। गोविंदपुरम के कृष्णा एन्क्लेव निवासी रजत गौतम ने कविनगर थाने में शिकायत देकर बताया कि उनके बड़े भाई सचिन गौतम उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही हैं। चार अगस्त की रात करीब साढ़े नौ बजे वह ड्यूटी खत्म करने के बाद अपनी कार से घर लौट रहे थे। वह भगत सिंह चौक से कैलाशपुरम होते हुए पीपल वाली गली के पास पहुंचे। इसी दौरान सामने से आ रही कार को चला रही शैली चौधरी ने अचानक कार रोक दी। शैली चौधरी ने सचिन पर अपनी कार में टक्कर मारने का आरोप लगाया। सचिन ने कार रोककर मोबाइल की टॉर्च से गाड़ी की जांच की तो उस पर टक्कर या खरोंच का कोई निशान नहीं था। इसके बावजूद विवाद बढ़ गया। आरोप है कि शैली चौधरी ने गाली-गलौज शुरू कर दी और फोन कर अपने साथियों को मौके पर बुला लिया। रजत के मुताबिक दो-तीन मिनट में स्कार्पियो से चार-पांच युवक मौके पर पहुंच गए। इसके अलावा 10-15 अन्य युवक भी वहां इकट्ठा हो गए। अचानक इतनी संख्या में युवकों के पहुंचने पर सचिन ने उन्हें फोन करके घटना की जानकारी देने की कोशिश की। आरोप है कि इसी दौरान आरोपियों ने सचिन का मोबाइल फोन छीन लिया और जमीन पर पटककर तोड़ दिया。

पुलिसकर्मी बताने के बाद भी नहीं छोड़ा

रजत गौतम के मुताबिक इसके बाद शैली चौधरी के इशारे पर सभी युवक उनके भाई सचिन पर टूट पड़े। हमलावरों ने लाठी-डंडों और रॉड से उसके सिर, चेहरे और शरीर के अन्य हिस्सों पर ताबड़तोड़ वार किए। सचिन ने खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए मारपीट न करने की गुहार लगाई, लेकिन आरोपी नहीं रुके। आरोप है कि हमलावरों ने सचिन को धमकाते हुए कहा कि पुलिस वाले को गोली मारकर यहीं फेंक दो। लगातार हमले के कारण सचिन गंभीर रूप से घायल हो गया और कुछ देर बाद बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा।

भाई के पहुंचने तक जारी थी मारपीट

रजत का कहना है कि भाई का फोन आने के बाद वह तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। उस समय शैली चौधरी, हर्ष चौधरी और करीब 10-15 युवक मौके पर मौजूद थे। सचिन गंभीर हालत में सड़क पर पड़ा था। इसी बीच शैली चौधरी की ओर से डायल-112 पर पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पीआरवी-2152 मौके पर पहुंची। उनके भाई को पहले गोविंदपुरम चौकी ले जाया गया, जहां दोनों पक्षों की बात सुनी गई। इसके बाद घायल सचिन को चिकित्सीय परीक्षण और उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। मारपीट में उसके सिर और शरीर के कई हिस्सों में चोटें आई हैं। घटना के संबंध में रजत ने कविनगर थाने में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की।

दस अगस्त को शैली चौधरी, हर्ष चौधरी तथा 15 अज्ञात हमलावरों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के प्रयास तथा अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी।- सिद्धार्थ गौतम, एसीपी कविनगर

प्रश्न और उत्तर

इस घटना में पुलिसकर्मी का नाम क्या है?
इस घटना में पुलिसकर्मी का नाम सचिन गौतम है।
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