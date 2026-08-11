कार में टक्कर का आरोप लगा पुलिसकर्मी पर हमला, मोबाइल तोड़ा

गाजियाबाद, योगेन्द्र सागर। कविनगर थानाक्षेत्र में कार में टक्कर मारने के आरोप लगाते हुए पुलिसकर्मी की बेरहमी से पिटाई करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक महिला ने फोन कर 10-15 युवकों को बुला लिया, जिन्होंने पुलिसकर्मी पर लाठी-डंडों से तब तक पीटा, जब तक वह बेहोश नहीं हो गया। आरोपियों ने उसका मोबाइल फोन भी तोड़ दिया। पीड़ित के भाई की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। गोविंदपुरम के कृष्णा एन्क्लेव निवासी रजत गौतम ने कविनगर थाने में शिकायत देकर बताया कि उनके बड़े भाई सचिन गौतम उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही हैं। चार अगस्त की रात करीब साढ़े नौ बजे वह ड्यूटी खत्म करने के बाद अपनी कार से घर लौट रहे थे। वह भगत सिंह चौक से कैलाशपुरम होते हुए पीपल वाली गली के पास पहुंचे। इसी दौरान सामने से आ रही कार को चला रही शैली चौधरी ने अचानक कार रोक दी। शैली चौधरी ने सचिन पर अपनी कार में टक्कर मारने का आरोप लगाया। सचिन ने कार रोककर मोबाइल की टॉर्च से गाड़ी की जांच की तो उस पर टक्कर या खरोंच का कोई निशान नहीं था। इसके बावजूद विवाद बढ़ गया। आरोप है कि शैली चौधरी ने गाली-गलौज शुरू कर दी और फोन कर अपने साथियों को मौके पर बुला लिया। रजत के मुताबिक दो-तीन मिनट में स्कार्पियो से चार-पांच युवक मौके पर पहुंच गए। इसके अलावा 10-15 अन्य युवक भी वहां इकट्ठा हो गए। अचानक इतनी संख्या में युवकों के पहुंचने पर सचिन ने उन्हें फोन करके घटना की जानकारी देने की कोशिश की। आरोप है कि इसी दौरान आरोपियों ने सचिन का मोबाइल फोन छीन लिया और जमीन पर पटककर तोड़ दिया。