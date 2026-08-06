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चाकू के हमले से घायल एएसआइ का अस्पताल में हुआ ऑपरेशन,आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, साहिबगंज
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बरहड़वा, प्रतिनिधि । एएसआई हेमंत यादव को बेहतर इलाज हेतु धुलियान ले जाया गया है। उन पर एक युवक ने चाकू से हमला किया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है और मामले की जांच जारी है।

चाकू के हमले से घायल एएसआइ का अस्पताल में हुआ ऑपरेशन,आरोपी गिरफ्तार

बरहड़वा, प्रतिनिधि । कोटालपोखर थाना में पदस्थापित एएसआई हेमंत यादव को बेहतर इलाज के लिए पश्चिम बंगाल के धुलियान ले जाया गया है। बुधवार को उसका वहां ऑपरेशन हुआ। डॉक्टरों के मुताबिक पेट के अंदर तीन जगह चाकू से लगने का निशान मिला है। इससे पेट के अंदर जख्म हो जाने से काफी खून बह गया है।

घटना का विवरण

उल्लेखनीय है कि कोटालपोखर थाना क्षेत्र के पलासबोना के पास मंगलवार की रात करीब 8.40 बजे शराब के नशे में एक युवक ने एएसआइ पर चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान मो. शहादत शेख उर्फ गुल्लू के रूप में हुई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार एएसआई हेमंत यादव और एएसआई सुभाष दास श्रीकुंड बाजार की ओर जा रहे थे। इसी दौरान ग्रामीणों ने सूचना दी कि पलासबोना गांव में एक युवक नशे की हालत में चाकू लहराते हुए लोगों को धमका रहा है और दहशत फैला रहा है।

पुलिस की कार्रवाई

सूचना मिलने पर दोनों पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। बताया जाता है कि पुलिस वाहन से उतरकर जैसे ही एएसआई हेमंत यादव आरोपी को पकड़ने आगे बढ़े, युवक ने उन पर ताबड़तोड़ तीन बार चाकू से हमला कर दिया। हमले में उनके पेट में गंभीर चोटें आईं। आरोपी को काबू करने के दौरान एएसआई सुभाष दास पर भी हमला किया गया, लेकिन चाकू उनके पेट को छूते हुए दीवार से टकराकर टेढ़ा हो गया। इस घटना से उन्हें मामूली चोट आई है।

घायल का स्वास्थ्य

इधर, घटना की सूचना मिलते ही बरहरवा एसडीपीओ नितिन खंडेलवाल, पुलिस निरीक्षक संतोष कुमार राणा तथा कोटालपोखर थाना प्रभारी पवन कुमार धूलियान अस्पताल पहुंच घायल एएसआई का हालचाल लिया। थाना प्रभारी पवन कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। आरोपी के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है।

सामान्य प्रश्न

एएसआई हेमंत यादव को कब और क्यों शिकस्त मिली?
एएसआई हेमंत यादव को मंगलवार की रात एक युवक ने चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था।
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